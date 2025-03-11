https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004216026.html

Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025

Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:13:00+03:00

2025-03-11T05:13:00+03:00

2025-03-11T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_0:80:3116:1833_1920x0_80_0_0_c48a4ff1075a6fc5fe19f1dc401c6a46.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив группу пехоты ВСУ, сообщили в министерстве обороны России. "Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно открыл прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена", - сообщает ведомство. Как отметили в Минобороны, успешное поражение цели свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы противника снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск в Запорожской области. "Мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас, в данный момент, штурмуют опорники. Нам поступает задача, и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер целей - это живая сила противника и укрепрайоны", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Туман".

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность