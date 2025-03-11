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Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
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05:13 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004216026.html
Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:13:00+03:00
2025-03-11T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив группу пехоты ВСУ, сообщили в министерстве обороны России. "Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно открыл прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена", - сообщает ведомство. Как отметили в Минобороны, успешное поражение цели свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы противника снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск в Запорожской области. "Мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас, в данный момент, штурмуют опорники. Нам поступает задача, и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер целей - это живая сила противника и укрепрайоны", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Туман".
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы Днепра уничтожили группу пехоты ВСУ в укрепленном блиндаже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив группу пехоты ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно открыл прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена", - сообщает ведомство.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Как отметили в Минобороны, успешное поражение цели свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы противника снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск в Запорожской области.
"Мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас, в данный момент, штурмуют опорники. Нам поступает задача, и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер целей - это живая сила противника и укрепрайоны", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Туман".
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