Артиллеристы Днепра уничтожили блиндаж ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы Днепра уничтожили группу пехоты ВСУ в укрепленном блиндаже
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области поразил укрепленный блиндаж противника, уничтожив группу пехоты ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно открыл прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена", - сообщает ведомство.
Как отметили в Минобороны, успешное поражение цели свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы противника снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск в Запорожской области.
"Мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас, в данный момент, штурмуют опорники. Нам поступает задача, и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер целей - это живая сила противника и укрепрайоны", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Туман".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18