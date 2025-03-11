https://ria.ru/20250311/sochi-2004379183.html

В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку

В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку - РИА Новости, 11.03.2025

В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку

Воспитательницу ясельной группы в детском саду Сочи, предположительно, окунувшую ребенка лицом в тарелку, уволили, несмотря на ее извинения перед родителями,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:37:00+03:00

2025-03-11T17:37:00+03:00

2025-03-11T17:42:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Воспитательницу ясельной группы в детском саду Сочи, предположительно, окунувшую ребенка лицом в тарелку, уволили, несмотря на ее извинения перед родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в сети появились кадры, на которых женщина рукой наклоняет голову ребенка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша. СУ СКР по Кубани заявило о начале проверки сведений о том, что в дошкольном учреждении Адлерского района Сочи воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. "Инцидент, произошедший в детском саду № 121, был оперативно рассмотрен руководством дошкольного учреждения сразу же после поступления информации о нем. Родители ребенка заявление в вышестоящие инстанции не направляли. Педагог принесла свои извинения родителям ребенка, извинения приняты. Тем не менее, воспитатель освобождена от должности и с 10 марта не работает в указанном детском саду", - прокомментировали власти.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004365558.html

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происшествия, сочи, россия