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В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку - РИА Новости, 11.03.2025
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17:37 11.03.2025 (обновлено: 17:42 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sochi-2004379183.html
В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку
В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку - РИА Новости, 11.03.2025
В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку
Воспитательницу ясельной группы в детском саду Сочи, предположительно, окунувшую ребенка лицом в тарелку, уволили, несмотря на ее извинения перед родителями,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:37:00+03:00
2025-03-11T17:42:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Воспитательницу ясельной группы в детском саду Сочи, предположительно, окунувшую ребенка лицом в тарелку, уволили, несмотря на ее извинения перед родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в сети появились кадры, на которых женщина рукой наклоняет голову ребенка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша. СУ СКР по Кубани заявило о начале проверки сведений о том, что в дошкольном учреждении Адлерского района Сочи воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. "Инцидент, произошедший в детском саду № 121, был оперативно рассмотрен руководством дошкольного учреждения сразу же после поступления информации о нем. Родители ребенка заявление в вышестоящие инстанции не направляли. Педагог принесла свои извинения родителям ребенка, извинения приняты. Тем не менее, воспитатель освобождена от должности и с 10 марта не работает в указанном детском саду", - прокомментировали власти.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004365558.html
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку

В Сочи уволили воспитательницу яслей, окунувшую ребенка лицом в тарелку

© Depositphotos.com / jekin013Мальчик играет с машинками
Мальчик играет с машинками - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Depositphotos.com / jekin013
Мальчик играет с машинками. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Воспитательницу ясельной группы в детском саду Сочи, предположительно, окунувшую ребенка лицом в тарелку, уволили, несмотря на ее извинения перед родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в сети появились кадры, на которых женщина рукой наклоняет голову ребенка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша. СУ СКР по Кубани заявило о начале проверки сведений о том, что в дошкольном учреждении Адлерского района Сочи воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу.
"Инцидент, произошедший в детском саду № 121, был оперативно рассмотрен руководством дошкольного учреждения сразу же после поступления информации о нем. Родители ребенка заявление в вышестоящие инстанции не направляли. Педагог принесла свои извинения родителям ребенка, извинения приняты. Тем не менее, воспитатель освобождена от должности и с 10 марта не работает в указанном детском саду", - прокомментировали власти.
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