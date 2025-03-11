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Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника
Силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:21:00+03:00
2025-03-11T06:21:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
москва
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 58 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника
Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву