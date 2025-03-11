https://ria.ru/20250311/sobyanin-2004219198.html

Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

Силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:21:00+03:00

2025-03-11T06:21:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

москва

безопасность

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 58 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье