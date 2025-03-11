https://ria.ru/20250311/smi-2004211695.html

Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ

Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ

Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T03:48:00+03:00

2025-03-11T03:48:00+03:00

2025-03-11T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley сообщал, что на танкере находилось 220 тысяч баррелей авиатоплива Jet-A1, и по меньшей мере один грузовой бак с ним был поврежден в ходе столкновения. Объем утечки топлива неизвестен. "Immaculate был зафрахтован американскими военными, которым также принадлежал груз реактивного топлива", - пишет издание. В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.

https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html

https://ria.ru/20250310/sudno-2004188818.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания