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Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
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03:48 11.03.2025 (обновлено: 09:11 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/smi-2004211695.html
Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ
Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ
Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:48:00+03:00
2025-03-11T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley сообщал, что на танкере находилось 220 тысяч баррелей авиатоплива Jet-A1, и по меньшей мере один грузовой бак с ним был поврежден в ходе столкновения. Объем утечки топлива неизвестен. "Immaculate был зафрахтован американскими военными, которым также принадлежал груз реактивного топлива", - пишет издание. В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html
https://ria.ru/20250310/sudno-2004188818.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Столкнувшийся с судном в Британии танкер зафрахтован Пентагоном, пишут СМИ

WSJ: танкер, столкнувшийся с судном в Британии, был зафрахтован Пентагоном

© Getty Images / Lee WhitakerМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Lee Whitaker
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley сообщал, что на танкере находилось 220 тысяч баррелей авиатоплива Jet-A1, и по меньшей мере один грузовой бак с ним был поврежден в ходе столкновения. Объем утечки топлива неизвестен.
Топливо горит на месте столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо
01:59
"Immaculate был зафрахтован американскими военными, которым также принадлежал груз реактивного топлива", - пишет издание.
В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия
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