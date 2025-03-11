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Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ - РИА Новости, 11.03.2025
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13:15 11.03.2025 (обновлено: 13:21 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/skorobogatova--2004300941.html
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ - РИА Новости, 11.03.2025
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Бывший первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:15:00+03:00
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ольга скоробогатова
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ, сообщает кредитная организация. "Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов. "Принятая в прошлом году Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы закрепила приоритеты нашего развития и усиление позиций ВТБ. Наша философия – укреплять внешние связи и укрепляться самим, получая мультипликативный эффект и для государства, и для клиентов, и для партнеров. Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей", - сказал глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20250228/stavka-2002116031.html
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ольга скоробогатова, андрей костин (банкир), экономика
Ольга Скоробогатова, Андрей Костин (банкир), Экономика
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ назначил Скоробогатову первым зампредом правления банка

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Скоробогатова
Ольга Скоробогатова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ольга Скоробогатова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ, сообщает кредитная организация.
"Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.
"Принятая в прошлом году Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы закрепила приоритеты нашего развития и усиление позиций ВТБ. Наша философия – укреплять внешние связи и укрепляться самим, получая мультипликативный эффект и для государства, и для клиентов, и для партнеров. Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей", - сказал глава ВТБ Андрей Костин.
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