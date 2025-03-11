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В Шебекино из-за атаки дрона загорелось складское помещение - РИА Новости, 11.03.2025
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16:03 11.03.2025
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В Шебекино из-за атаки дрона загорелось складское помещение
В Шебекино из-за атаки дрона загорелось складское помещение - РИА Новости, 11.03.2025
В Шебекино из-за атаки дрона загорелось складское помещение
Складское помещение предприятия в Шебекино загорелось на площади 700 "квадратов" из-за атаки дрона ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:03:00+03:00
2025-03-11T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
сергей потапов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Складское помещение предприятия в Шебекино загорелось на площади 700 "квадратов" из-за атаки дрона ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Приехал в Шебекино на территорию одного из предприятий, которое было атаковано беспилотником ВСУ. Здесь в складском помещении загорелась кровля на площади 700 кв. м. Пожарными расчётами ликвидированы очаги возгорания. Пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор отметил, что благодаря слаженной работе спасателей, возглавляемых Сергеем Потаповым, удалось избежать трагедии. По словам руководителей предприятия, если бы не спасатели, погибло бы много людей. Он также подчеркнул важность поддержки шебекинской самообороны, которая обеспечивала безопасность работы пожарных. Глава региона добавил, что теперь необходимо провести оценку ущерба, после чего будет направлена заявка в правительство РФ для получения помощи на восстановление производства. "Наша задача — чтобы бизнес продолжал работу в Шебекино. Желание у собственников и руководства предприятия есть. Главное, что люди остались живые. В остальном, благодаря помощи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, мы постараемся оказать содействие и поддержку", - заявил Гладков.
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, сергей потапов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Сергей Потапов, Вооруженные силы Украины
В Шебекино из-за атаки дрона загорелось складское помещение

Гладков: склад предприятия в белгородском Шебекино загорелся из-за атаки дрона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПожарные в Белгородской области
Пожарные в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Пожарные в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Складское помещение предприятия в Шебекино загорелось на площади 700 "квадратов" из-за атаки дрона ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Приехал в Шебекино на территорию одного из предприятий, которое было атаковано беспилотником ВСУ. Здесь в складском помещении загорелась кровля на площади 700 кв. м. Пожарными расчётами ликвидированы очаги возгорания. Пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что благодаря слаженной работе спасателей, возглавляемых Сергеем Потаповым, удалось избежать трагедии. По словам руководителей предприятия, если бы не спасатели, погибло бы много людей. Он также подчеркнул важность поддержки шебекинской самообороны, которая обеспечивала безопасность работы пожарных.
Глава региона добавил, что теперь необходимо провести оценку ущерба, после чего будет направлена заявка в правительство РФ для получения помощи на восстановление производства.
«
"Наша задача — чтобы бизнес продолжал работу в Шебекино. Желание у собственников и руководства предприятия есть. Главное, что люди остались живые. В остальном, благодаря помощи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, мы постараемся оказать содействие и поддержку", - заявил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковСергей ПотаповВооруженные силы Украины
 
 
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