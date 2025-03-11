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СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку
СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку - РИА Новости, 11.03.2025
СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку
Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:43:00+03:00
2025-03-11T13:43:00+03:00
2025-03-11T13:43:00+03:00
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в сети появились кадры из столовой, где женщина рукой наклоняет голову ребёнка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша. "В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250302/perm-2002600924.html
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сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку
СК проверит историю о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка лицом в тарелку