https://ria.ru/20250311/sk-2004306456.html

СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку

СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку - РИА Новости, 11.03.2025

СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку

Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:43:00+03:00

2025-03-11T13:43:00+03:00

2025-03-11T13:43:00+03:00

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в сети появились кадры из столовой, где женщина рукой наклоняет голову ребёнка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша. "В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250302/perm-2002600924.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество