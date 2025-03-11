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Сийярто рассказал, когда возобновят поставки нефти в Венгрию

Сийярто рассказал, когда возобновят поставки нефти в Венгрию - РИА Новости, 11.03.2025

Сийярто рассказал, когда возобновят поставки нефти в Венгрию

Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ремонта измерительной станции, пострадавшей от атаки украинского дрона, могут быть... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:48:00+03:00

2025-03-11T16:48:00+03:00

2025-03-11T16:48:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ремонта измерительной станции, пострадавшей от атаки украинского дрона, могут быть восстановлены уже к вечеру вторника, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Я только что разговаривал с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, (Александром Новаком - ред.), который сказал, что из-за попадания по измерительной станцию поставка (нефти в Венгрию - ред.) пока невозможна. Однако ремонтные работы уже идут, и, если не произойдет ничего экстраординарного, поставка нефти в Венгрию может возобновиться сегодня во второй половине дня или ранним вечером", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, facebook, транзит газа через украину, в мире