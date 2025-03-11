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"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню - РИА Новости, 11.03.2025
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08:00 11.03.2025 (обновлено: 08:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/siriya-2004136885.html
"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню
"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню - РИА Новости, 11.03.2025
"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню
В Сирии произошли крупнейшие боестолкновения. Власти утверждают, что борются с остатками вооруженных сторонников Башара Асада, однако очевидцы рассказывают о... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:00:00+03:00
2025-03-11T08:02:00+03:00
в мире
жилье
дамаск (город)
европа
сирия
башар асад
ахмед аш-шараа
константин косачев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В Сирии произошли крупнейшие боестолкновения. Власти утверждают, что борются с остатками вооруженных сторонников Башара Асада, однако очевидцы рассказывают о массовых убийствах мирного населения: христиан и алавитов. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Все идет "по плану"Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников в приморских провинциях Латакия, Тартус и Хомс сложить оружие. "Нам нужно беречь национальную сплоченность, мир дома. Мы можем жить вместе", — сказал он. И подчеркнул, что его противники — "остатки павшего режима".Боевые действия между властями и оппозицией, разгоревшиеся в начале марта, стали самыми кровопролитными после свержения Башара Асада. Беспорядки возникли, когда правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень близ города Джебла. По официальной версии, партизаны создали там склады с оружием.Жители Джеблы, Хмеймима, Латакии, Тартуса, Хомса вышли на акции протеста, быстро переросшие в погромы. Бунтовщики, среди которых, как отмечают СМИ, большинство — алавиты, нападали на полицейские участки и военные объекты, захватывали оружие. Восстание возглавили высшие офицеры времен Асада. Бывший бригадный генерал Гиат Далла объявил о формировании "Военного совета по освобождению Сирии".Повстанцы взяли под контроль Тартус, Латакию, Джеблу и Хмеймим. Но к 7 марта войска аш-Шараа отбили эти населенные пункты. С 8-го числа в регионе действует комендантский час, дороги в провинциях Латакия и Тартус перекрыты.Примечательно, что 9 марта в Аммане главы МИД Сирии, Иордании, Ирака, Ливана и Турции договорились о создании оперативного штаба по борьбе с "Исламским государством"*, призвав международное сообщество к отмене антисирийских санкций и осудив любые попытки дестабилизировать ситуацию в Арабской Республике. "Стабильность Сирии — основа безопасности в регионе", — подчеркивается в совместном коммюнике.Евросоюз тоже осудил насилие, обвинив в этом сторонников экс-президента Башара Асада. В Лиге арабских государств (ЛАГ) указали на некое "иностранное вмешательство".Особенности сирийской демократииПо данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), число жертв уже перевалило за тысячу. Военных — 273 (125 из правительственных сил, 148 из алавитских отрядов). То есть большинство погибших — мирные жители.Алавиты, приверженцы одного из ответвлений ислама, — это 10-15% населения Сирии. Новые власти воспринимают их как угрозу. Асад, к слову, тоже алавит."В Сирии, как и можно было предположить после госпереворота в конце прошлого года, разворачивается гражданская война, густо замешанная на межэтнической и межрелигиозной вражде. Захватившие власть радикалы пытаются превратить Сирию в моноэтническое и моноконфессиональное государство", — считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Жители Хай аль-Кусура, преимущественно алавитского района прибрежного города Баниас, сообщают, что улицы после "рейда" правительственных сил завалены трупами. Убивали в основном мужчин.Один из выживших алавитов, Айман Фарес в интервью BBC рассказал, что его не убили, а только ограбили, потому что он не дал повода усомниться в своей лояльности. В августе 2023-го его посадили в тюрьму за критику режима Асада, освободился он после прихода к власти аш-Шараа. При этом Фарес полагает, что среди нападавших были не только сирийцы, но и боевики из других стран, в том числе постсоветских. Охотились они и на детей, которые пытались спрятаться на крышах домов.Газета The Washington Post это подтверждает. "Власти хотели дистанцироваться от убийств, обвиняя в них неугодные элементы и создав комитет по расследованию случившегося. Но свидетели уверяют, что боевики, устроившие резню, были неотличимы от правительственных войск", — пишет издание.При этом сам аш-Шараа заявил, что все причастные к массовым убийствам предстанут перед судом, не станут исключением даже "приближенные к власти".Основы государственностиСторонники новой власти быстро приступили к внесудебным расправам над религиозными и национальными меньшинствами, говорит директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров."Сирию ждет трагическая судьба. От правительства отвернутся все религиозные меньшинства, да и здравомыслящим суннитам незачем его поддерживать. Израиль вооружит друзов, американцы уже накачивают оружием "Сирийскую свободную армию", курды и так давно боеспособны. &lt;…&gt; Будет еще одна гражданская война", — отметил востоковед в беседе с РИА Новости.Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов напоминает: основу для нынешних столкновений заложили еще три месяца назад."Аш-Шараа опубликовал списки тех, кого он хочет привлечь к ответственности за преступления предыдущего режима. С остальными его правительство "урегулировало статус". То есть людей, вплоть до генералов армии, распустили по домам и пообещали больше не трогать, — объясняет он РИА Новости. — Но в то же время группировки, близкие к правящей организации, продолжали бессудные казни и грабежи. Страдали все, а особенно алавиты, потому что теперь в правоохранительных органах Сирии оказалась джихадистская молодежь. Они способны слушать только своих непосредственных командиров. Видимо, их и натравливают на различные меньшинства".Одна из подобных расправ намечалась на прошлой неделе в предместьях Латакии. Однако местные дали отпор. В итоге все вылилось в резню. "В основном погибли христиане и алавиты. Сейчас их трупы при помощи тяжелой техники пытаются убрать с улиц городов. В Дамаске был единственный суннитский имам, который выступил против погромов, но и его убили", — уточняет эксперт.И добавляет: разрыв с меньшинствами лишит Дамаск важных ресурсов — сельскохозяйственных угодий, где проживают друзы, и северо-восточных залежей нефти и газа, которые находятся под контролем курдов. Страна еще больше погрузится в пучину войны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html
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в мире, жилье, дамаск (город), европа, сирия, башар асад, ахмед аш-шараа, константин косачев
В мире, Жилье, Дамаск (город), Европа, Сирия, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Константин Косачев
"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню

Востоковед Багдасаров: все стороны в Сирии готовятся к новой гражданской войне

© AP Photo / Ghaith AlsayedЗахваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия
Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В Сирии произошли крупнейшие боестолкновения. Власти утверждают, что борются с остатками вооруженных сторонников Башара Асада, однако очевидцы рассказывают о массовых убийствах мирного населения: христиан и алавитов. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Все идет "по плану"

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников в приморских провинциях Латакия, Тартус и Хомс сложить оружие. "Нам нужно беречь национальную сплоченность, мир дома. Мы можем жить вместе", — сказал он. И подчеркнул, что его противники — "остатки павшего режима".
© AP Photo / Omar AlbamАхмед Аш-Шараа
Ахмад Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Ахмед Аш-Шараа
Боевые действия между властями и оппозицией, разгоревшиеся в начале марта, стали самыми кровопролитными после свержения Башара Асада. Беспорядки возникли, когда правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень близ города Джебла. По официальной версии, партизаны создали там склады с оружием.
Жители Джеблы, Хмеймима, Латакии, Тартуса, Хомса вышли на акции протеста, быстро переросшие в погромы. Бунтовщики, среди которых, как отмечают СМИ, большинство — алавиты, нападали на полицейские участки и военные объекты, захватывали оружие. Восстание возглавили высшие офицеры времен Асада. Бывший бригадный генерал Гиат Далла объявил о формировании "Военного совета по освобождению Сирии".
Повстанцы взяли под контроль Тартус, Латакию, Джеблу и Хмеймим. Но к 7 марта войска аш-Шараа отбили эти населенные пункты. С 8-го числа в регионе действует комендантский час, дороги в провинциях Латакия и Тартус перекрыты.
© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Примечательно, что 9 марта в Аммане главы МИД Сирии, Иордании, Ирака, Ливана и Турции договорились о создании оперативного штаба по борьбе с "Исламским государством"*, призвав международное сообщество к отмене антисирийских санкций и осудив любые попытки дестабилизировать ситуацию в Арабской Республике. "Стабильность Сирии — основа безопасности в регионе", — подчеркивается в совместном коммюнике.
Евросоюз тоже осудил насилие, обвинив в этом сторонников экс-президента Башара Асада. В Лиге арабских государств (ЛАГ) указали на некое "иностранное вмешательство".
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Особенности сирийской демократии

По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), число жертв уже перевалило за тысячу. Военных — 273 (125 из правительственных сил, 148 из алавитских отрядов). То есть большинство погибших — мирные жители.
Алавиты, приверженцы одного из ответвлений ислама, — это 10-15% населения Сирии. Новые власти воспринимают их как угрозу. Асад, к слову, тоже алавит.
© AP Photo / Omar SanadikiСирийские правительственные войска в Дамаске
Сирийские правительственные войска в Дамаске - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские правительственные войска в Дамаске
"В Сирии, как и можно было предположить после госпереворота в конце прошлого года, разворачивается гражданская война, густо замешанная на межэтнической и межрелигиозной вражде. Захватившие власть радикалы пытаются превратить Сирию в моноэтническое и моноконфессиональное государство", — считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Жители Хай аль-Кусура, преимущественно алавитского района прибрежного города Баниас, сообщают, что улицы после "рейда" правительственных сил завалены трупами. Убивали в основном мужчин.
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сил безопасности сирийского правительства стоят возле полицейского участка на южной окраине Дамаска
Бойцы сил безопасности сирийского правительства стоят возле полицейского участка на южной окраине Дамаска - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сил безопасности сирийского правительства стоят возле полицейского участка на южной окраине Дамаска
Один из выживших алавитов, Айман Фарес в интервью BBC рассказал, что его не убили, а только ограбили, потому что он не дал повода усомниться в своей лояльности. В августе 2023-го его посадили в тюрьму за критику режима Асада, освободился он после прихода к власти аш-Шараа. При этом Фарес полагает, что среди нападавших были не только сирийцы, но и боевики из других стран, в том числе постсоветских. Охотились они и на детей, которые пытались спрятаться на крышах домов.
Газета The Washington Post это подтверждает. "Власти хотели дистанцироваться от убийств, обвиняя в них неугодные элементы и создав комитет по расследованию случившегося. Но свидетели уверяют, что боевики, устроившие резню, были неотличимы от правительственных войск", — пишет издание.
При этом сам аш-Шараа заявил, что все причастные к массовым убийствам предстанут перед судом, не станут исключением даже "приближенные к власти".
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Основы государственности

Сторонники новой власти быстро приступили к внесудебным расправам над религиозными и национальными меньшинствами, говорит директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
"Сирию ждет трагическая судьба. От правительства отвернутся все религиозные меньшинства, да и здравомыслящим суннитам незачем его поддерживать. Израиль вооружит друзов, американцы уже накачивают оружием "Сирийскую свободную армию", курды и так давно боеспособны. <…> Будет еще одна гражданская война", — отметил востоковед в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов напоминает: основу для нынешних столкновений заложили еще три месяца назад.
"Аш-Шараа опубликовал списки тех, кого он хочет привлечь к ответственности за преступления предыдущего режима. С остальными его правительство "урегулировало статус". То есть людей, вплоть до генералов армии, распустили по домам и пообещали больше не трогать, — объясняет он РИА Новости. — Но в то же время группировки, близкие к правящей организации, продолжали бессудные казни и грабежи. Страдали все, а особенно алавиты, потому что теперь в правоохранительных органах Сирии оказалась джихадистская молодежь. Они способны слушать только своих непосредственных командиров. Видимо, их и натравливают на различные меньшинства".
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот
Одна из подобных расправ намечалась на прошлой неделе в предместьях Латакии. Однако местные дали отпор. В итоге все вылилось в резню. "В основном погибли христиане и алавиты. Сейчас их трупы при помощи тяжелой техники пытаются убрать с улиц городов. В Дамаске был единственный суннитский имам, который выступил против погромов, но и его убили", — уточняет эксперт.
И добавляет: разрыв с меньшинствами лишит Дамаск важных ресурсов — сельскохозяйственных угодий, где проживают друзы, и северо-восточных залежей нефти и газа, которые находятся под контролем курдов. Страна еще больше погрузится в пучину войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреЖильеДамаск (город)ЕвропаСирияБашар АсадАхмед аш-ШарааКонстантин Косачев
 
 
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