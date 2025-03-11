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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:21:00+03:00

2025-03-11T09:21:00+03:00

2025-03-11T09:21:00+03:00

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

атака беспилотников на москву и подмосковье

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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в понедельник в 20.57 мск, спустя 11 часов и 41 минуту тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 25 БПЛА над Белгородской областью.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004231297.html

белгородская область

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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье