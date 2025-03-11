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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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09:21 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/signal-2004238533.html
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:21:00+03:00
2025-03-11T09:21:00+03:00
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
атака беспилотников на москву и подмосковье
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в понедельник в 20.57 мск, спустя 11 часов и 41 минуту тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 25 БПЛА над Белгородской областью.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004231297.html
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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье
Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области спустя 12 часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Сообщение о запуске сигнала появилось в понедельник в 20.57 мск, спустя 11 часов и 41 минуту тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 25 БПЛА над Белгородской областью.
Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Белгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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