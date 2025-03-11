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Сибига прокомментировал возможное прекращение огня на 30 дней
Сибига прокомментировал возможное прекращение огня на 30 дней - РИА Новости, 11.03.2025
Сибига прокомментировал возможное прекращение огня на 30 дней
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, это попытка начать путь к... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:34:00+03:00
2025-03-11T23:34:00+03:00
2025-03-11T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, это попытка начать путь к завершению конфликта. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине", - написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook*."Кроме того, заявление посылает положительный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html
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в мире, сша, украина, киев, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Андрей Сибига
Сибига прокомментировал возможное прекращение огня на 30 дней
Сибига: возможное прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта