Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому
Адвокат Костина заявила, что за содержание офиса на дому ждет штраф
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина во время удаленной работы в квартире в Москве
Мужчина во время удаленной работы в квартире в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Использовать квартиру для занятия бизнесом можно, если это не нарушает права и законные интересы других жильцов, а также обязательные требования государства. Нарушителям грозит штраф, рассказала агентству “Прайм” адвокат Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Наталья Костина.
Она напомнила, что размещать офисы, склады, производства, содержать животных в жилых помещениях нельзя. То же касается общепита, гостиниц, медицинских услуг и миссионерской деятельности.
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“Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует”, — пояснила адвокат.
За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольную перепланировку полагается штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 3 тысяч - для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями, добавила Костина.