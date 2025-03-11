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Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому - РИА Новости, 11.03.2025
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03:19 11.03.2025 (обновлено: 11:12 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/shtraf-2004209157.html
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому - РИА Новости, 11.03.2025
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому
Использовать квартиру для занятия бизнесом можно, если это не нарушает права и законные интересы других жильцов, а также обязательные требования государства... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:19:00+03:00
2025-03-11T11:12:00+03:00
яковлев и партнеры
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россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Использовать квартиру для занятия бизнесом можно, если это не нарушает права и законные интересы других жильцов, а также обязательные требования государства. Нарушителям грозит штраф, рассказала агентству “Прайм” адвокат Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Наталья Костина.Она напомнила, что размещать офисы, склады, производства, содержать животных в жилых помещениях нельзя. То же касается общепита, гостиниц, медицинских услуг и миссионерской деятельности.“Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует”, — пояснила адвокат.За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольную перепланировку полагается штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 3 тысяч - для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями, добавила Костина.
https://ria.ru/20250310/pravitelstvo-2004101063.html
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002847454.html
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яковлев и партнеры, общество, россия
Яковлев и партнеры, Общество, Россия
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за работу на дому

Адвокат Костина заявила, что за содержание офиса на дому ждет штраф

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина во время удаленной работы в квартире в Москве
Мужчина во время удаленной работы в квартире в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мужчина во время удаленной работы в квартире в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Использовать квартиру для занятия бизнесом можно, если это не нарушает права и законные интересы других жильцов, а также обязательные требования государства. Нарушителям грозит штраф, рассказала агентству “Прайм” адвокат Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Наталья Костина.
Она напомнила, что размещать офисы, склады, производства, содержать животных в жилых помещениях нельзя. То же касается общепита, гостиниц, медицинских услуг и миссионерской деятельности.
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«

“Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует”, — пояснила адвокат.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольную перепланировку полагается штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 3 тысяч - для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями, добавила Костина.
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