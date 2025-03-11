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В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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14:56 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/shtab-2004330407.html
В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА
В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА
Штаб по поддержке пострадавших от атаки украинских беспилотников организовали в подмосковном Видном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:56:00+03:00
2025-03-11T14:56:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
министерство обороны рф (минобороны рф)
атака беспилотников на москву и подмосковье
видное
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ВИДНОЕ (Московская область), 11 мар - РИА Новости. Штаб по поддержке пострадавших от атаки украинских беспилотников организовали в подмосковном Видном, передает корреспондент РИА Новости. В штабе местные жители могут заявить о масштабе повреждений квартиры, автомобиля или другой собственности. Там также предоставляется питание и горячий чай. Один из украинских беспилотников ударил в западную часть многоквартирного дома, повредив балконы, окна и фасад. Осколки БПЛА также попали в несколько припаркованных рядом автомобилей, у одного из них выбито стекло, у другого - пробит капот. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря об атаке БПЛА в Домодедово, отмечал, что, судя по найденным поражающим элементам, ее целью были именно люди. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html
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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, видное
Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Видное
В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА

Штаб поддержки пострадавших от атаки БПЛА организовали в подмосковном Видном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
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ВИДНОЕ (Московская область), 11 мар - РИА Новости. Штаб по поддержке пострадавших от атаки украинских беспилотников организовали в подмосковном Видном, передает корреспондент РИА Новости.
В штабе местные жители могут заявить о масштабе повреждений квартиры, автомобиля или другой собственности. Там также предоставляется питание и горячий чай.
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Один из украинских беспилотников ударил в западную часть многоквартирного дома, повредив балконы, окна и фасад. Осколки БПЛА также попали в несколько припаркованных рядом автомобилей, у одного из них выбито стекло, у другого - пробит капот.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря об атаке БПЛА в Домодедово, отмечал, что, судя по найденным поражающим элементам, ее целью были именно люди.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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Московская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВидное
 
 
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