https://ria.ru/20250311/shtab-2004330407.html

В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА

В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Видном организовали штаб по поддержке пострадавших от атаки БПЛА

Штаб по поддержке пострадавших от атаки украинских беспилотников организовали в подмосковном Видном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:56:00+03:00

2025-03-11T14:56:00+03:00

2025-03-11T14:56:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

министерство обороны рф (минобороны рф)

атака беспилотников на москву и подмосковье

видное

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ВИДНОЕ (Московская область), 11 мар - РИА Новости. Штаб по поддержке пострадавших от атаки украинских беспилотников организовали в подмосковном Видном, передает корреспондент РИА Новости. В штабе местные жители могут заявить о масштабе повреждений квартиры, автомобиля или другой собственности. Там также предоставляется питание и горячий чай. Один из украинских беспилотников ударил в западную часть многоквартирного дома, повредив балконы, окна и фасад. Осколки БПЛА также попали в несколько припаркованных рядом автомобилей, у одного из них выбито стекло, у другого - пробит капот. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря об атаке БПЛА в Домодедово, отмечал, что, судя по найденным поражающим элементам, ее целью были именно люди. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html

московская область (подмосковье)

москва

видное

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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, видное