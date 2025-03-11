https://ria.ru/20250311/shpionazh-2004219290.html
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных - РИА Новости, 11.03.2025
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных
Раскрытый ФСБ шпион Майкл Скиннер и его супруга Табасум Рашид, первый секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве, обучались по программе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:21:00+03:00
2025-03-11T06:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Раскрытый ФСБ шпион Майкл Скиннер и его супруга Табасум Рашид, первый секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве, обучались по программе подготовки специалистов по анализу разведданных и сотрудников для Министерства обороны, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей. Так, в сентябре 2015 года Скиннер и Рашид поступили на британскую программу для ускоренного продвижения по госслужбе (Civil Service Fast Stream). Закончили обучение они спустя два года. На сайте программы говорится, что по ней, в частности, готовят специалистов по обработке разведывательной информации для правительства. Работа аналитика может быть оперативной, международной, краткосрочной или долгосрочной. При этом не обязательно быть специалистом, чтобы поступить на программу, — кандидатам нужен лишь "правильный настрой, способность критически мыслить и умение эффективно общаться". "От составления оценок для премьер-министра и Совета национальной безопасности до составления отчетов о конфликтах и политических событиях по всему миру, оказания помощи правоохранительным органам и Министерству обороны Великобритании, а также содействия другим в обеспечении защиты британских цепочек поставок. Наша работа охватывает больше, чем вы думаете", — сообщается на сайте. Там уточняется, что аналитики разведданных работают по таким направлениям, как борьба с терроризмом и организованной преступностью, защита границ и оборонный сектор. Приоритетные места работы по этой специализации — военная разведка, МВД, объединенная разведывательная организация, управление по налоговым и таможенным сборам, агентство по борьбе с преступностью и другие ведомства. Накануне ФСБ заявила, что раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. По данным спецслужбы, второй секретарь дипмиссии Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей национальной безопасности. Обоим предписали покинуть Москву в течение двух недель.Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому гнезду под крышей британского посольства в Москве.В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии. По данным ФСБ, они в числе прочего посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.Еще один эпизод произошел в конце ноября: спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.
https://ria.ru/20250310/shpion-2004096103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Россия, Великобритания, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных
Шпион Скиннер и его жена обучались по одной программе подготовки в Британии
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Раскрытый ФСБ шпион Майкл Скиннер и его супруга Табасум Рашид, первый секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве, обучались по программе подготовки специалистов по анализу разведданных и сотрудников для Министерства обороны, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей.
Так, в сентябре 2015 года Скиннер и Рашид поступили на британскую программу для ускоренного продвижения по госслужбе (Civil Service Fast Stream). Закончили обучение они спустя два года.
На сайте программы говорится, что по ней, в частности, готовят специалистов по обработке разведывательной информации для правительства. Работа аналитика может быть оперативной, международной, краткосрочной или долгосрочной. При этом не обязательно быть специалистом, чтобы поступить на программу, — кандидатам нужен лишь "правильный настрой, способность критически мыслить и умение эффективно общаться".
"От составления оценок для премьер-министра и Совета национальной безопасности до составления отчетов о конфликтах и политических событиях по всему миру, оказания помощи правоохранительным органам и Министерству обороны Великобритании, а также содействия другим в обеспечении защиты британских цепочек поставок. Наша работа охватывает больше, чем вы думаете", — сообщается на сайте.
Там уточняется, что аналитики разведданных работают по таким направлениям, как борьба с терроризмом и организованной преступностью, защита границ и оборонный сектор. Приоритетные места работы по этой специализации — военная разведка, МВД, объединенная разведывательная организация, управление по налоговым и таможенным сборам, агентство по борьбе с преступностью и другие ведомства.
Накануне ФСБ заявила, что раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. По данным спецслужбы, второй секретарь дипмиссии Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей национальной безопасности. Обоим предписали покинуть Москву в течение двух недель.
Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому гнезду под крышей британского посольства в Москве.
В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии. По данным ФСБ, они в числе прочего посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.
Еще один эпизод произошел в конце ноября: спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.