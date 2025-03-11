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В Херсонской области украинский шпион получил 12 лет колонии

В Херсонской области украинский шпион получил 12 лет колонии - РИА Новости, 11.03.2025

В Херсонской области украинский шпион получил 12 лет колонии

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского шпиона, который через сестру передавал сведения о дислокации российской армии РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:24:00+03:00

2025-03-11T12:24:00+03:00

2025-03-11T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского шпиона, который через сестру передавал сведения о дислокации российской армии в регионе, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Украины Олега Ращупкина. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в октябре и ноябре 2023 года Ращупкин добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава российской армии в Херсонской области. Сведения он направлял своей сестре, а та передавала их представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и иных лиц. "Суд приговорил Ращупкина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Уголовное дело в отношении сестры осужденного ранее было рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003714324.html

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происшествия, россия, украина, херсонская область