https://ria.ru/20250311/sheremetevo-2004237448.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:17:00+03:00
2025-03-11T09:17:00+03:00
2025-03-11T09:25:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей собянин
москва
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация."В аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево".Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004233982.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство обороны рф (минобороны рф), сергей собянин, москва, атака беспилотников на москву и подмосковье
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Собянин, Москва, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Шереметьево сняли временные ограничения
Росавиация: в Шереметьево сняли временные ограничения