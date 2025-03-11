https://ria.ru/20250311/sheremetevo-2004221780.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:18:00+03:00
2025-03-11T07:18:00+03:00
2025-03-11T07:34:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUЕЕ)", - написал он.
https://ria.ru/20250311/aeroport-2004217589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов