https://ria.ru/20250311/sheremetevo-2004221780.html

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:18:00+03:00

2025-03-11T07:18:00+03:00

2025-03-11T07:34:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUЕЕ)", - написал он.

https://ria.ru/20250311/aeroport-2004217589.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность