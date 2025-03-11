https://ria.ru/20250311/shebekino-2004247013.html

В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой

В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой - РИА Новости, 11.03.2025

В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:51:00+03:00

2025-03-11T09:51:00+03:00

2025-03-11T09:51:00+03:00

шебекино

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. "Закрываем многоэтажные здания Шебекино противодронной сеткой. На сегодняшний день закрыто 35 домов, в планах - 60", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Он отметил, что работа по установке сеток не проходит быстро. По его словам, на закрытие одного здания уходит до семи дней, и в настоящее время трудятся семь бригад, которые, осознавая важность своей работы, прилагают все усилия для ускорения процесса. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250306/shebekino-2003489281.html

https://ria.ru/20250310/shebekino-2004133336.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, безопасность