https://ria.ru/20250311/shebekino-2004247013.html
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой - РИА Новости, 11.03.2025
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:51:00+03:00
2025-03-11T09:51:00+03:00
2025-03-11T09:51:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. "Закрываем многоэтажные здания Шебекино противодронной сеткой. На сегодняшний день закрыто 35 домов, в планах - 60", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Он отметил, что работа по установке сеток не проходит быстро. По его словам, на закрытие одного здания уходит до семи дней, и в настоящее время трудятся семь бригад, которые, осознавая важность своей работы, прилагают все усилия для ускорения процесса. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250306/shebekino-2003489281.html
https://ria.ru/20250310/shebekino-2004133336.html
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой
Гладков заявил о планах закрыть 60 домов в Шебекино противодроновой сеткой