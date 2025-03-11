Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/shebekino-2004247013.html
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой - РИА Новости, 11.03.2025
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:51:00+03:00
2025-03-11T09:51:00+03:00
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987874492_0:310:960:850_1920x0_80_0_0_f6e9774f792c388a7f68460d3726f57f.jpg
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой. "Закрываем многоэтажные здания Шебекино противодронной сеткой. На сегодняшний день закрыто 35 домов, в планах - 60", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Он отметил, что работа по установке сеток не проходит быстро. По его словам, на закрытие одного здания уходит до семи дней, и в настоящее время трудятся семь бригад, которые, осознавая важность своей работы, прилагают все усилия для ускорения процесса. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250306/shebekino-2003489281.html
https://ria.ru/20250310/shebekino-2004133336.html
шебекино
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987874492_0:220:960:940_1920x0_80_0_0_bb653f3ac6b536e208a6843fe7cb44d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Шебекино многоэтажные дома могут закрыть антидроновой сеткой

Гладков заявил о планах закрыть 60 домов в Шебекино противодроновой сеткой

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой.
"Закрываем многоэтажные здания Шебекино противодронной сеткой. На сегодняшний день закрыто 35 домов, в планах - 60", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
При обстреле Шебекино пострадали два человека
6 марта, 19:29
Он отметил, что работа по установке сеток не проходит быстро. По его словам, на закрытие одного здания уходит до семи дней, и в настоящее время трудятся семь бригад, которые, осознавая важность своей работы, прилагают все усилия для ускорения процесса.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Шебекино при сбросе взрывного устройства с дрона погиб человек
Вчера, 16:17
 
ШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала