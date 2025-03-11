https://ria.ru/20250311/sevastopol-2004383910.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 11.03.2025
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:57:00+03:00
2025-03-11T17:57:00+03:00
2025-03-11T18:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства в 17.51 мск.
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севастополь, республика крым, россия
Севастополь, Республика Крым, Россия
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе в Крыму приостановили движение морского пассажирского транспорта