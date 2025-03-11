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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 11.03.2025
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17:57 11.03.2025 (обновлено: 18:10 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sevastopol-2004383910.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 11.03.2025
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:57:00+03:00
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севастополь
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства в 17.51 мск.
https://ria.ru/20250311/most-2004384417.html
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севастополь, республика крым, россия
Севастополь, Республика Крым, Россия
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе в Крыму приостановили движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, сообщил городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства в 17.51 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
Вчера, 17:59
 
СевастопольРеспублика КрымРоссия
 
 
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