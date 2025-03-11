Рейтинг@Mail.ru
В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/serpuhov-2004428683.html
В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА
В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА
Движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто из-за ремонтно-восстановительных работ после падения БПЛА, сообщили в АО... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:51:00+03:00
2025-03-11T23:51:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
россия
андрей воробьев
дмитрий песков
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/97/1548719710_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_742f9a9ffdb33b6cf9fc76b9340aa334.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто из-за ремонтно-восстановительных работ после падения БПЛА, сообщили в АО "Мострансавто". "В городском округе Серпухов перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе - проводятся ремонтно-восстановительные работы после падения БПЛА. Организован объезд через: Борисовское шоссе, Окское шоссе, Бутурлинское шоссе, М2-Крым", - отмечается в Telegram-канале "Мострансавто". Согласно сообщению, на маршрутах № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 будет потеряно пять остановок: "ДСК", "ЖБИ", "Белые дома", "Борисово", "Путевая развилка". Далее автобусы проследуют по маршрутам. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
https://ria.ru/20250311/moskva-2004284888.html
московская область (подмосковье)
серпухов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154871/97/1548719710_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_54e3ddb20df3199efe8e6a12fed9091a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия, андрей воробьев, дмитрий песков, мострансавто
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Мострансавто
В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА

В Серпухове перекрыли движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто из-за ремонтно-восстановительных работ после падения БПЛА, сообщили в АО "Мострансавто".
«
"В городском округе Серпухов перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе - проводятся ремонтно-восстановительные работы после падения БПЛА. Организован объезд через: Борисовское шоссе, Окское шоссе, Бутурлинское шоссе, М2-Крым", - отмечается в Telegram-канале "Мострансавто".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
Согласно сообщению, на маршрутах № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 будет потеряно пять остановок: "ДСК", "ЖБИ", "Белые дома", "Борисово", "Путевая развилка". Далее автобусы проследуют по маршрутам.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Движение по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА
Вчера, 12:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СерпуховРоссияАндрей ВоробьевДмитрий ПесковМострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала