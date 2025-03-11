https://ria.ru/20250311/serpuhov-2004428683.html

В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА

В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Серпухове перекрыли движение для ремонта после падения БПЛА

Движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто из-за ремонтно-восстановительных работ после падения БПЛА, сообщили в АО... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:51:00+03:00

2025-03-11T23:51:00+03:00

2025-03-11T23:51:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

андрей воробьев

дмитрий песков

мострансавто

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове перекрыто из-за ремонтно-восстановительных работ после падения БПЛА, сообщили в АО "Мострансавто". "В городском округе Серпухов перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе - проводятся ремонтно-восстановительные работы после падения БПЛА. Организован объезд через: Борисовское шоссе, Окское шоссе, Бутурлинское шоссе, М2-Крым", - отмечается в Telegram-канале "Мострансавто". Согласно сообщению, на маршрутах № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 будет потеряно пять остановок: "ДСК", "ЖБИ", "Белые дома", "Борисово", "Путевая развилка". Далее автобусы проследуют по маршрутам. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

https://ria.ru/20250311/moskva-2004284888.html

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия, андрей воробьев, дмитрий песков, мострансавто