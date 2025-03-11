США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио
Рубио: США надеются, что им не придется ужесточать санкции против России
© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы еще не дошли до этого этапа. Очевидно, что у европейцев есть свой набор санкций и им принимать решение, что они хотят делать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию, комментируя возможные обсуждения с Европой смягчения антироссийских санкций.
Комментируя возможность усиления санкционного режима против Москвы со стороны Вашингтона, глава американской дипломатии сообщил, что в распоряжении США имеются инструменты для давления на РФ.
"Но мы надеемся, что до этого не дойдет", - уточнил госсекретарь.
Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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