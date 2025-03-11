https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html

США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио

США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио

США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:48:00+03:00

2025-03-11T04:48:00+03:00

2025-03-11T09:36:00+03:00

россия

москва

сша

марко рубио

дональд трамп

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ec44bb7f2f0b01c1c8e3f037f12005c.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы еще не дошли до этого этапа. Очевидно, что у европейцев есть свой набор санкций и им принимать решение, что они хотят делать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию, комментируя возможные обсуждения с Европой смягчения антироссийских санкций. По словам Рубио, итоговое урегулирование конфликта на Украине должно проводиться с участием европейцев из-за введенных ими санкций против России. Комментируя возможность усиления санкционного режима против Москвы со стороны Вашингтона, глава американской дипломатии сообщил, что в распоряжении США имеются инструменты для давления на РФ."Но мы надеемся, что до этого не дойдет", - уточнил госсекретарь. Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20250310/es-2004149771.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире