Рейтинг@Mail.ru
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 11.03.2025 (обновлено: 09:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио
США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:48:00+03:00
2025-03-11T09:36:00+03:00
россия
москва
сша
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ec44bb7f2f0b01c1c8e3f037f12005c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы еще не дошли до этого этапа. Очевидно, что у европейцев есть свой набор санкций и им принимать решение, что они хотят делать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию, комментируя возможные обсуждения с Европой смягчения антироссийских санкций. По словам Рубио, итоговое урегулирование конфликта на Украине должно проводиться с участием европейцев из-за введенных ими санкций против России. Комментируя возможность усиления санкционного режима против Москвы со стороны Вашингтона, глава американской дипломатии сообщил, что в распоряжении США имеются инструменты для давления на РФ."Но мы надеемся, что до этого не дойдет", - уточнил госсекретарь. Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20250310/es-2004149771.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241246_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_85198e75b1c7637813c59b37ec50eca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Москва, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио

Рубио: США надеются, что им не придется ужесточать санкции против России

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США еще не обсуждали с Европой возможность смягчения санкций против России, но они надеются, что ужесточать рестрикции не придется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы еще не дошли до этого этапа. Очевидно, что у европейцев есть свой набор санкций и им принимать решение, что они хотят делать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию, комментируя возможные обсуждения с Европой смягчения антироссийских санкций.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
Вчера, 17:22
По словам Рубио, итоговое урегулирование конфликта на Украине должно проводиться с участием европейцев из-за введенных ими санкций против России.
Комментируя возможность усиления санкционного режима против Москвы со стороны Вашингтона, глава американской дипломатии сообщил, что в распоряжении США имеются инструменты для давления на РФ.
"Но мы надеемся, что до этого не дойдет", - уточнил госсекретарь.
Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
3 марта, 23:05
 
РоссияМоскваСШАМарко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала