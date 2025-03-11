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Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11 - РИА Новости, 11.03.2025
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10:15 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/samara-2004253847.html
Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11
Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11 - РИА Новости, 11.03.2025
Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11
Еще один рейс, следовавший из Душанбе в Москву, прибыл на запасной аэродром в Самару, общее число перенаправленных авиарейсов выросло до 11, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:15:00+03:00
2025-03-11T10:15:00+03:00
москва
душанбе
хургада
сергей собянин
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Еще один рейс, следовавший из Душанбе в Москву, прибыл на запасной аэродром в Самару, общее число перенаправленных авиарейсов выросло до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Обновление: 11 (авиарейсов прибыли в Самару - ред.). Одиннадцатый летел из Душанбе", - сообщила собеседница агентства. Ранее в пресс-службе Курумоча сообщали, что во вторник на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании. Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. Он уточнил, что на подлете к Москве сбиты 74 БПЛА. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
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москва, душанбе, хургада, сергей собянин, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Душанбе, Хургада, Сергей Собянин, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11

Еще один рейс из Душанбе в Москву прибыл на запасной аэродром в Самару

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Еще один рейс, следовавший из Душанбе в Москву, прибыл на запасной аэродром в Самару, общее число перенаправленных авиарейсов выросло до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.
"Обновление: 11 (авиарейсов прибыли в Самару - ред.). Одиннадцатый летел из Душанбе", - сообщила собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе Курумоча сообщали, что во вторник на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании.
Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево".
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. Он уточнил, что на подлете к Москве сбиты 74 БПЛА. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
08:43
 
МоскваДушанбеХургадаСергей СобянинКурумоч (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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