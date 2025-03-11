https://ria.ru/20250311/samara-2004253847.html

Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11

Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11 - РИА Новости, 11.03.2025

Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11

Еще один рейс, следовавший из Душанбе в Москву, прибыл на запасной аэродром в Самару, общее число перенаправленных авиарейсов выросло до 11, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:15:00+03:00

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2025-03-11T10:15:00+03:00

москва

душанбе

хургада

сергей собянин

курумоч (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Еще один рейс, следовавший из Душанбе в Москву, прибыл на запасной аэродром в Самару, общее число перенаправленных авиарейсов выросло до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Обновление: 11 (авиарейсов прибыли в Самару - ред.). Одиннадцатый летел из Душанбе", - сообщила собеседница агентства. Ранее в пресс-службе Курумоча сообщали, что во вторник на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании. Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. Он уточнил, что на подлете к Москве сбиты 74 БПЛА. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.

https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html

москва

душанбе

хургада

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москва, душанбе, хургада, сергей собянин, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье