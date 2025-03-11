Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 11.03.2025 (обновлено: 10:30 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/saldo-2004256319.html
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией - РИА Новости, 11.03.2025
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
Террористическая атака киевского режима на РФ с помощью беспилотников - это подлая провокация на фоне подготовки к переговорам, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:22:00+03:00
2025-03-11T10:30:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
херсонская область
владимир сальдо
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004255506_467:169:3072:1634_1920x0_80_0_0_9d1083deb011a8e61d7f5a4d24725b91.jpg
ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Террористическая атака киевского режима на РФ с помощью беспилотников - это подлая провокация на фоне подготовки к переговорам, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодняшняя террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА на Россию и их удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях - звенья одной цепи. Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам", - сказал Сальдо.Минобороны РФ сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10- 13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
https://ria.ru/20250311/bpla-2004246671.html
херсонская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004255506_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96d12f10f098728b6410e40de1930fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атака беспилотников на москву и подмосковье, херсонская область , владимир сальдо, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, курская область, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Происшествия
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией

Сальдо назвал террористическую атаку БПЛА на Россию подлой провокацией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Террористическая атака киевского режима на РФ с помощью беспилотников - это подлая провокация на фоне подготовки к переговорам, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодняшняя террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА на Россию и их удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях - звенья одной цепи. Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам", - сказал Сальдо.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
08:20
Минобороны РФ сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10- 13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти.
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом
09:49
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеХерсонская областьВладимир СальдоСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала