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Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией - РИА Новости, 11.03.2025
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
Террористическая атака киевского режима на РФ с помощью беспилотников - это подлая провокация на фоне подготовки к переговорам, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:22:00+03:00
2025-03-11T10:22:00+03:00
2025-03-11T10:30:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
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владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Террористическая атака киевского режима на РФ с помощью беспилотников - это подлая провокация на фоне подготовки к переговорам, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодняшняя террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА на Россию и их удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях - звенья одной цепи. Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам", - сказал Сальдо.Минобороны РФ сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10- 13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
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атака беспилотников на москву и подмосковье, херсонская область , владимир сальдо, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, курская область, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Происшествия
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
Сальдо назвал террористическую атаку БПЛА на Россию подлой провокацией