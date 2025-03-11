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Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина

Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина - РИА Новости, 11.03.2025

Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина

Участок автодороги на юге Сахалина во вторник перекрыли сошедшие с сопок лавины, проезд для транспорта отсутствует, информирует пресс-служба УГИБДД региона. РИА Новости, 11.03.2025

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар - РИА Новости. Участок автодороги на юге Сахалина во вторник перекрыли сошедшие с сопок лавины, проезд для транспорта отсутствует, информирует пресс-служба УГИБДД региона. "Во вторник на 11-м и 12-м километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, на выезде из города Невельск на проезжую часть сошли лавины. Проезд на данном участке автодороги отсутствует", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. В настоящее время дорожники расчищают проезжую часть трассы от снежного завала. Противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета предупреждал о возможном сходе снежных масс 11 - 12 марта в 11 муниципальных образованиях в южной и центральной части острова.

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происшествия, угибдд, россия, сахалин