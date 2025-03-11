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Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина - РИА Новости, 11.03.2025
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13:23 11.03.2025 (обновлено: 13:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sakhalin-2004301214.html
Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина
Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина - РИА Новости, 11.03.2025
Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина
Участок автодороги на юге Сахалина во вторник перекрыли сошедшие с сопок лавины, проезд для транспорта отсутствует, информирует пресс-служба УГИБДД региона. РИА Новости, 11.03.2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар - РИА Новости. Участок автодороги на юге Сахалина во вторник перекрыли сошедшие с сопок лавины, проезд для транспорта отсутствует, информирует пресс-служба УГИБДД региона. "Во вторник на 11-м и 12-м километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, на выезде из города Невельск на проезжую часть сошли лавины. Проезд на данном участке автодороги отсутствует", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. В настоящее время дорожники расчищают проезжую часть трассы от снежного завала. Противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета предупреждал о возможном сходе снежных масс 11 - 12 марта в 11 муниципальных образованиях в южной и центральной части острова.
https://ria.ru/20250228/ldina-2002237572.html
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происшествия, угибдд, россия, сахалин
Происшествия, УГИБДД, Россия, Сахалин
Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина

УГИБДД Сахалина: сошедшие лавины перекрыли участок автодороги на юге Сахалина

© Фото : Госавтоинспекция Сахалинской области/TelegramСошедшая лавина на 11 и 12 километрах автомобильной дороги регионального значения "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" в Сахалинской области
Сошедшая лавина на 11 и 12 километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Госавтоинспекция Сахалинской области/Telegram
Сошедшая лавина на 11 и 12 километрах автомобильной дороги регионального значения "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" в Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар - РИА Новости. Участок автодороги на юге Сахалина во вторник перекрыли сошедшие с сопок лавины, проезд для транспорта отсутствует, информирует пресс-служба УГИБДД региона.
"Во вторник на 11-м и 12-м километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, на выезде из города Невельск на проезжую часть сошли лавины. Проезд на данном участке автодороги отсутствует", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. В настоящее время дорожники расчищают проезжую часть трассы от снежного завала.
Противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета предупреждал о возможном сходе снежных масс 11 - 12 марта в 11 муниципальных образованиях в южной и центральной части острова.
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