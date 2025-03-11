https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004418214.html

Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре

Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре - РИА Новости, 11.03.2025

Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре

Оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску назвал решение Конституционного суда Румынии об отклонении его кандидатуры на президентские выборы ударом по демократии... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:55:00+03:00

2025-03-11T21:55:00+03:00

2025-03-11T22:35:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску назвал решение Конституционного суда Румынии об отклонении его кандидатуры на президентские выборы ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.Конституционный суд Румынии во вторник единогласно отклонил все жалобы Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам."Кажется, что в эти моменты демократия и свобода испускают последний вздох, и поэтому как никогда важно показать мирно и демократично, что наш выбор имеет значение до последнего мгновения. Решение судей Конституционного суда - это удар по демократии", - заявил Джеорджеску в видеообращении к своим сторонникам.Политик призвал жителей страны бороться за свои права, "поскольку свобода в Румынии находится под угрозой"."Они (власти) хотят заглушить голос правды, потому что он им невыгоден. Мы должны противостоять этому мирно, но твердо", — добавил Джеорджеску.Джеорджеску заявил, что решение Конституционного суда подтверждает нежелание властей допускать независимых кандидатов."Дело было не во мне. Система не принимает никого извне, поэтому менять нужно не человека, а саму систему", — подчеркнул он.Оппозиционер заявил, что его миссия выполнена, и призвал граждан "осознанно выбирать свое будущее". "Я считаю, что моя миссия выполнена. Я показал демона во всем его уродстве всем, что мог сделать, всей своей сущностью. Теперь, увидев, как выглядит ад, каждый сам решает, заключать ли сделку с дьяволом или оставаться верным Богу", — сказал он.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html

https://ria.ru/20250311/rumynija-2004248214.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024