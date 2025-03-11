КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы
КС Румынии отклонил все жалобы, поданные не допущенным к выборам Джеорджеску
© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил глава инстанции Мариан Енаке.
Ранее близкий к оппозиции Румынии телеканал Realitatea Plus, ссылаясь на свои источники в КС, сообщил, что суд оставил в силе решение Центрального избирательного бюро, запрещающее Джеорджеску баллотироваться в президенты.
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"Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте, заявление транслировалось в аккаунте телеканала Realitatea Plus в Facebook*.
У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Протестующие держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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