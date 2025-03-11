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КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы - РИА Новости, 11.03.2025
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21:07 11.03.2025 (обновлено: 21:15 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004412861.html
КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы
КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы - РИА Новости, 11.03.2025
КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы
Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:07:00+03:00
2025-03-11T21:15:00+03:00
румыния
президентские выборы в румынии — 2024
кэлин джеорджеску
в мире
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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил глава инстанции Мариан Енаке.Ранее близкий к оппозиции Румынии телеканал Realitatea Plus, ссылаясь на свои источники в КС, сообщил, что суд оставил в силе решение Центрального избирательного бюро, запрещающее Джеорджеску баллотироваться в президенты."Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте, заявление транслировалось в аккаунте телеканала Realitatea Plus в Facebook*.У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Протестующие держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html
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румыния, президентские выборы в румынии — 2024, кэлин джеорджеску, в мире, бухарест, сша, нато
Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2024, Кэлин Джеорджеску, В мире, Бухарест, США, НАТО
КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы

КС Румынии отклонил все жалобы, поданные не допущенным к выборам Джеорджеску

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил глава инстанции Мариан Енаке.
Ранее близкий к оппозиции Румынии телеканал Realitatea Plus, ссылаясь на свои источники в КС, сообщил, что суд оставил в силе решение Центрального избирательного бюро, запрещающее Джеорджеску баллотироваться в президенты.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии
Вчера, 12:02
«
"Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте, заявление транслировалось в аккаунте телеканала Realitatea Plus в Facebook*.
У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Протестующие держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Песков прокомментировал выборы в Румынии
Вчера, 11:42
 
РумынияПрезидентские выборы в Румынии — 2024Кэлин ДжеорджескуВ миреБухарестСШАНАТО
 
 
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