https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004412861.html

КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы

КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы - РИА Новости, 11.03.2025

КС Румынии единогласно отклонил все поданные Джеорджеску жалобы

Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:07:00+03:00

2025-03-11T21:07:00+03:00

2025-03-11T21:15:00+03:00

румыния

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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам, заявил глава инстанции Мариан Енаке.Ранее близкий к оппозиции Румынии телеканал Realitatea Plus, ссылаясь на свои источники в КС, сообщил, что суд оставил в силе решение Центрального избирательного бюро, запрещающее Джеорджеску баллотироваться в президенты."Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте, заявление транслировалось в аккаунте телеканала Realitatea Plus в Facebook*.У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Протестующие держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, президентские выборы в румынии — 2024, кэлин джеорджеску, в мире, бухарест, сша, нато