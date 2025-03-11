https://ria.ru/20250311/rumynija-2004248214.html

В Румынии задержали трех человек после протестов в поддержку Джеорджеску

В Румынии задержали трех человек после протестов в поддержку Джеорджеску - РИА Новости, 11.03.2025

В Румынии задержали трех человек после протестов в поддержку Джеорджеску

Три человека были задержаны в Румынии в качестве подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в ходе протеста в поддержку политика Кэлина... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:56:00+03:00

2025-03-11T09:56:00+03:00

2025-03-11T09:56:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

сша

кэлин джеорджеску

нато

генеральная прокуратура рф

президентские выборы в румынии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2003989119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5401d0f83f2ae97c57283d6da94eaa40.jpg

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Три человека были задержаны в Румынии в качестве подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в ходе протеста в поддержку политика Кэлина Джеорджеску, сообщил телеканал Digi 24. Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в КС на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды. "Трое подозреваемых были задержаны по делу о разрушении, нарушении общественного порядка и спокойствия, возбужденному прокурорами прокуратуры при Бухарестском трибунале после акции протеста в поддержку Кэлина Джеорджеску, которая прошла в воскресенье вечером перед зданием ЦИК и в центре Бухареста", - сообщает телеканал. По данным представителей полиции и жандармерии, во время протеста 13 жандармов получили ранения, четверо из них находятся в больнице. Прокуроры ведут расследование по факту 13 правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и спокойствия. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.

https://ria.ru/20250306/sud-2003409550.html

https://ria.ru/20250301/rumynija-2002477087.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003979795.html

румыния

бухарест

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, нато, генеральная прокуратура рф, президентские выборы в румынии — 2024