В Румынии задержали трех человек после протестов в поддержку Джеорджеску
В Румынии задержали трех человек по делу о нарушении общественного порядка
© AP Photo / Vadim GhirdaПротест сторонников Кэлина Джеорджеску в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Протест сторонников Кэлина Джеорджеску в Бухаресте
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Три человека были задержаны в Румынии в качестве подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в ходе протеста в поддержку политика Кэлина Джеорджеску, сообщил телеканал Digi 24.
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в КС на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
Суд в Бухаресте отклонил апелляцию Джеорджеску
6 марта, 14:47
"Трое подозреваемых были задержаны по делу о разрушении, нарушении общественного порядка и спокойствия, возбужденному прокурорами прокуратуры при Бухарестском трибунале после акции протеста в поддержку Кэлина Джеорджеску, которая прошла в воскресенье вечером перед зданием ЦИК и в центре Бухареста", - сообщает телеканал.
По данным представителей полиции и жандармерии, во время протеста 13 жандармов получили ранения, четверо из них находятся в больнице.
Прокуроры ведут расследование по факту 13 правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и спокойствия.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.