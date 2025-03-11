https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html

Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио

Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио

Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:02:00+03:00

2025-03-11T23:02:00+03:00

2025-03-11T23:09:00+03:00

украина

в мире

джидда

саудовская аравия

россия

марко рубио

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России", заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио."Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидирующей роли президента (Дональда Трампа - ред.) и гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг. Теперь мяч на стороне России", – написал Рубио в своем аккаунте в соцсети X.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004423807.html

украина

джидда

саудовская аравия

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

украина, в мире, джидда, саудовская аравия, россия, марко рубио, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)