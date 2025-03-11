https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио
Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:02:00+03:00
2025-03-11T23:02:00+03:00
2025-03-11T23:09:00+03:00
украина
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России", заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио."Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидирующей роли президента (Дональда Трампа - ред.) и гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг. Теперь мяч на стороне России", – написал Рубио в своем аккаунте в соцсети X.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, джидда, саудовская аравия, россия, марко рубио, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Украина, В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Россия, Марко Рубио, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио
Рубио: переговоры в Джидде приблизили мир на Украине, теперь мяч на стороне РФ