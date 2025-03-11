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Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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23:02 11.03.2025 (обновлено: 23:09 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио
Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:02:00+03:00
2025-03-11T23:09:00+03:00
украина
в мире
джидда
саудовская аравия
россия
марко рубио
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России", заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио."Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидирующей роли президента (Дональда Трампа - ред.) и гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг. Теперь мяч на стороне России", – написал Рубио в своем аккаунте в соцсети X.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004423807.html
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украина, в мире, джидда, саудовская аравия, россия, марко рубио, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Украина, В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Россия, Марко Рубио, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Переговоры в Джидде приблизили мир на Украине еще на шаг, заявил Рубио

Рубио: переговоры в Джидде приблизили мир на Украине, теперь мяч на стороне РФ

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины, состоявшиеся в Саудовской Аравии, стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России", заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио.
«
"Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидирующей роли президента (Дональда Трампа - ред.) и гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг. Теперь мяч на стороне России", – написал Рубио в своем аккаунте в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
Вчера, 22:50
 
УкраинаВ миреДжиддаСаудовская АравияРоссияМарко РубиоСШАДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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