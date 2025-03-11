https://ria.ru/20250311/rubio-2004416975.html

Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине

Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине

Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:44:00+03:00

2025-03-11T21:44:00+03:00

2025-03-11T21:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

саудовская аравия

марко рубио

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению", – сказал он журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

украина

сша

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, россия