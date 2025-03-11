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Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине
Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:44:00+03:00
2025-03-11T21:44:00+03:00
2025-03-11T21:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению", – сказал он журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
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Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине
Рубио: вопросы обмена пленными должны стать частью переговоров по Украине