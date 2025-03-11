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Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 11.03.2025 (обновлено: 21:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416975.html
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине
Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:44:00+03:00
2025-03-11T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
саудовская аравия
марко рубио
россия
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению", – сказал он журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html
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в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Россия
Рубио назвал неотъемлемую часть переговоров по Украине

Рубио: вопросы обмена пленными должны стать частью переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению", – сказал он журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСаудовская АравияМарко РубиоРоссия
 
 
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