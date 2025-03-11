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США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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21:34 11.03.2025 (обновлено: 21:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:34:00+03:00
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в мире
сша
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал."Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно - заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало их интересам, их безопасности и их способности процветать как нации", - сообщил он журналистам по итогам встречи.
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в мире, сша, киев, украина, марко рубио, россия, дональд трамп, майк уолтц, саудовская аравия
В мире, США, Киев, Украина, Марко Рубио, Россия, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Саудовская Аравия
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио

Рубио: США предложили Украине прекращение огня и переговоры, Киев согласился

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.
«
"Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно - заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало их интересам, их безопасности и их способности процветать как нации", - сообщил он журналистам по итогам встречи.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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