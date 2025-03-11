https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио

США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:34:00+03:00

2025-03-11T21:34:00+03:00

2025-03-11T21:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал."Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно - заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало их интересам, их безопасности и их способности процветать как нации", - сообщил он журналистам по итогам встречи.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

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киев

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, украина, марко рубио, россия, дональд трамп, майк уолтц, саудовская аравия