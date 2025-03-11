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США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:34:00+03:00
2025-03-11T21:34:00+03:00
2025-03-11T21:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал."Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно - заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало их интересам, их безопасности и их способности процветать как нации", - сообщил он журналистам по итогам встречи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
Рубио: США предложили Украине прекращение огня и переговоры, Киев согласился