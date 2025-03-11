https://ria.ru/20250311/rubio-2004414400.html

Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине

Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта на... РИА Новости, 11.03.2025

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта на Украине."Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги… Настоящие переговоры, которые положат конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и который обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил он журналистам на брифинге.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

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сша, в мире, украина, россия, марко рубио