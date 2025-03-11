Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 11.03.2025 (обновлено: 21:40 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rubio-2004414400.html
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта на... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:20:00+03:00
2025-03-11T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412154_41:0:3032:1682_1920x0_80_0_0_1533958840509423683261886e246c87.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта на Украине."Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги… Настоящие переговоры, которые положат конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и который обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил он журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af7e50598ba629e0bfe05d3110def1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, украина, россия, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Марко Рубио
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине

Рубио: США надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта на Украине.
"Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги… Настоящие переговоры, которые положат конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и который обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил он журналистам на брифинге.
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США предложили Киеву прекращение огня и переход к переговорам, заявил Рубио
Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаРоссияМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала