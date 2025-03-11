https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html

На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио

На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио

Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:44:00+03:00

2025-03-11T02:44:00+03:00

2025-03-11T02:47:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел", - сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html

саудовская аравия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, украина, сша, марко рубио, владимир зеленский