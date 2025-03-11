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На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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02:44 11.03.2025 (обновлено: 02:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:44:00+03:00
2025-03-11T02:47:00+03:00
в мире
саудовская аравия
украина
сша
марко рубио
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел", - сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, украина, сша, марко рубио, владимир зеленский
В мире, Саудовская Аравия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио

Рубио: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел", - сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.
При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву
Вчера, 20:58
 
В миреСаудовская АравияУкраинаСШАМарко РубиоВладимир Зеленский
 
 
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