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На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:44:00+03:00
2025-03-11T02:44:00+03:00
2025-03-11T02:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел", - сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, украина, сша, марко рубио, владимир зеленский
В мире, Саудовская Аравия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
Рубио: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии