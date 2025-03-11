https://ria.ru/20250311/rpts-2004263904.html

Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ

Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.03.2025

Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ

Закон должен признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнает о своей беременности, в том числе предоставлять ей возможность... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:59:00+03:00

2025-03-11T10:59:00+03:00

2025-03-11T10:59:00+03:00

общество

россия

вахтанг кипшидзе

патриарх кирилл (владимир гундяев)

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Закон должен признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнает о своей беременности, в том числе предоставлять ей возможность уйти в декретный отпуск в первом триместре, в условиях демографического кризиса это может быть важнее регулирования статуса депутатов, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в парламент законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам, документ был разработан во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет и предоставление декретного отпуска позволят своевременно проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности, минимизировать осложнения. В феврале Кипшидзе назвал законопроект хорошим начинанием и выразил надежду, что после детальной проработки его поддержат все парламентские партии. В марте глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в комментарии изданию "Страсти" заявила, что не поддержит законопроект, так как он, по ее мнению, приведет к дискриминации женщин на работе. По ее словам, беременность - не болезнь, но "качественно иное состояние, будущее материнство", и женщина, полагает депутат, "гораздо более счастливо себя чувствует", когда "может разделить с коллегами" радость будущего материнства. Также Останина заявила, что законопроект может ущемить женщин в праве на аборт. Она привела в пример ситуацию, когда женщина ушла в отпуск по беременности, а "потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт… потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия". "Позиция главы профильного комитета Госдумы, которая активно выступает против инициативы Святейшего Патриарха Кирилла о продлении декретного отпуска на первый триместр, вызывает массу вопросов... Останина утверждает, что "беременность не болезнь", поэтому нужно "держать" женщину на работе до последнего. В то же время, если, по мнению депутата, это не болезнь, то почему она так же активно выступает против выведения абортов из ОМС? У нас до сих пор можно за государственный счет "полечиться" от "болезни" под названием беременность путем аборта", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале. По его словам, в обществе нужно создать атмосферу, в которой "каждая беременность не просто желательна, а жизненно необходима". "Право (закон – ред.) должно признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнала о своей беременности. Продление декретного отпуска (возможность по желанию женщины уйти в отпуск в первом триместре – ред.) - часть этого статуса. Например, статус депутата регулируется отдельным законом, его носитель обладает целым набором привилегий. Позволю себе заметить, что особое регулирование статуса беременной женщины в условиях демографического кризиса не менее, а, может, и более важно, чем регулирование статуса депутата", - заключил представитель РПЦ. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме на XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия", было бы распространение декретного отпуска на "самый сложный первый триместр беременности".

https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html

https://ria.ru/20250219/dekret-2000288850.html

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общество, россия, вахтанг кипшидзе, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь