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Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.03.2025
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10:59 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/rpts-2004263904.html
Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ
Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.03.2025
Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ
Закон должен признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнает о своей беременности, в том числе предоставлять ей возможность... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:59:00+03:00
2025-03-11T10:59:00+03:00
общество
россия
вахтанг кипшидзе
патриарх кирилл (владимир гундяев)
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Закон должен признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнает о своей беременности, в том числе предоставлять ей возможность уйти в декретный отпуск в первом триместре, в условиях демографического кризиса это может быть важнее регулирования статуса депутатов, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в парламент законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам, документ был разработан во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет и предоставление декретного отпуска позволят своевременно проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности, минимизировать осложнения. В феврале Кипшидзе назвал законопроект хорошим начинанием и выразил надежду, что после детальной проработки его поддержат все парламентские партии. В марте глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в комментарии изданию "Страсти" заявила, что не поддержит законопроект, так как он, по ее мнению, приведет к дискриминации женщин на работе. По ее словам, беременность - не болезнь, но "качественно иное состояние, будущее материнство", и женщина, полагает депутат, "гораздо более счастливо себя чувствует", когда "может разделить с коллегами" радость будущего материнства. Также Останина заявила, что законопроект может ущемить женщин в праве на аборт. Она привела в пример ситуацию, когда женщина ушла в отпуск по беременности, а "потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт… потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия". "Позиция главы профильного комитета Госдумы, которая активно выступает против инициативы Святейшего Патриарха Кирилла о продлении декретного отпуска на первый триместр, вызывает массу вопросов... Останина утверждает, что "беременность не болезнь", поэтому нужно "держать" женщину на работе до последнего. В то же время, если, по мнению депутата, это не болезнь, то почему она так же активно выступает против выведения абортов из ОМС? У нас до сих пор можно за государственный счет "полечиться" от "болезни" под названием беременность путем аборта", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале. По его словам, в обществе нужно создать атмосферу, в которой "каждая беременность не просто желательна, а жизненно необходима". "Право (закон – ред.) должно признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнала о своей беременности. Продление декретного отпуска (возможность по желанию женщины уйти в отпуск в первом триместре – ред.) - часть этого статуса. Например, статус депутата регулируется отдельным законом, его носитель обладает целым набором привилегий. Позволю себе заметить, что особое регулирование статуса беременной женщины в условиях демографического кризиса не менее, а, может, и более важно, чем регулирование статуса депутата", - заключил представитель РПЦ. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме на XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия", было бы распространение декретного отпуска на "самый сложный первый триместр беременности".
https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html
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общество, россия, вахтанг кипшидзе, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь
Общество, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Госдума РФ, Русская православная церковь
Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ

Кипшидзе: особый статус для беременных важнее, чем для депутатов

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Закон должен признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнает о своей беременности, в том числе предоставлять ей возможность уйти в декретный отпуск в первом триместре, в условиях демографического кризиса это может быть важнее регулирования статуса депутатов, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в парламент законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам, документ был разработан во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет и предоставление декретного отпуска позволят своевременно проводить диагностику, принимать меры для сохранения беременности, минимизировать осложнения. В феврале Кипшидзе назвал законопроект хорошим начинанием и выразил надежду, что после детальной проработки его поддержат все парламентские партии.
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В марте глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в комментарии изданию "Страсти" заявила, что не поддержит законопроект, так как он, по ее мнению, приведет к дискриминации женщин на работе. По ее словам, беременность - не болезнь, но "качественно иное состояние, будущее материнство", и женщина, полагает депутат, "гораздо более счастливо себя чувствует", когда "может разделить с коллегами" радость будущего материнства. Также Останина заявила, что законопроект может ущемить женщин в праве на аборт. Она привела в пример ситуацию, когда женщина ушла в отпуск по беременности, а "потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт… потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия".
"Позиция главы профильного комитета Госдумы, которая активно выступает против инициативы Святейшего Патриарха Кирилла о продлении декретного отпуска на первый триместр, вызывает массу вопросов... Останина утверждает, что "беременность не болезнь", поэтому нужно "держать" женщину на работе до последнего. В то же время, если, по мнению депутата, это не болезнь, то почему она так же активно выступает против выведения абортов из ОМС? У нас до сих пор можно за государственный счет "полечиться" от "болезни" под названием беременность путем аборта", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
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По его словам, в обществе нужно создать атмосферу, в которой "каждая беременность не просто желательна, а жизненно необходима".
"Право (закон – ред.) должно признавать право женщины на привилегированный статус с момента, когда она узнала о своей беременности. Продление декретного отпуска (возможность по желанию женщины уйти в отпуск в первом триместре – ред.) - часть этого статуса. Например, статус депутата регулируется отдельным законом, его носитель обладает целым набором привилегий. Позволю себе заметить, что особое регулирование статуса беременной женщины в условиях демографического кризиса не менее, а, может, и более важно, чем регулирование статуса депутата", - заключил представитель РПЦ.
В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме на XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия", было бы распространение декретного отпуска на "самый сложный первый триместр беременности".
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ОбществоРоссияВахтанг КипшидзеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Госдума РФРусская православная церковь
 
 
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