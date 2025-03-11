https://ria.ru/20250311/rossiya-2004384694.html

Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции

Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции - РИА Новости, 11.03.2025

Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции

Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:00:00+03:00

2025-03-11T18:00:00+03:00

2025-03-11T18:07:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах. Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.

https://ria.ru/20250311/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250310/tsb-2004132864.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция