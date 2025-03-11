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Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции - РИА Новости, 11.03.2025
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18:00 11.03.2025 (обновлено: 18:07 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rossiya-2004384694.html
Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции
Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции - РИА Новости, 11.03.2025
Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции
Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:00:00+03:00
2025-03-11T18:07:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах. Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.
https://ria.ru/20250311/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции

Аналитики ЦБ: в России формируется тренд на замедление инфляции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора.
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"Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах.
Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования.
Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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