https://ria.ru/20250311/rossija-2004215261.html

Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы

Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы - РИА Новости, 11.03.2025

Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы

Посольство России оптимистично настроено в отношении возможного визита президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты в Москву в мае 2025 года, а также его... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:57:00+03:00

2025-03-11T04:57:00+03:00

2025-03-11T04:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

индонезия

восточный тимор

жозе рамуш-орта

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 11 мар – РИА Новости. Посольство России оптимистично настроено в отношении возможного визита президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты в Москву в мае 2025 года, а также его присутствия на параде в честь 80-летия Победы, заявил РИА Новости Сергей Толченов, посол России в Индонезии, по совместительству в Восточном Тиморе и Кирибати. В феврале Толченов вручил верительные грамоты Рамушу-Орте. "Мы оптимистично настроены в отношении визита президента Восточного Тимора в Москву и его присутствия на параде Победы. Это стало бы первым визитом Рамуша-Орты в Москву в качестве главы государства", - отметил посол. Ранее Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что готов прибыть в Москву на Парад 9 мая, приуроченный к 80-летию Победы, если получит приглашение. По словам главы представительства Россотрудничества в Индонезии и Восточном Тиморе Никиты Шиликова, президент в ходе рабочей встречи также высказал личное восхищение народом и культурой России.

https://ria.ru/20250223/timor-2001091466.html

https://ria.ru/20250221/pobeda-2000692431.html

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индонезия

восточный тимор

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, москва, индонезия, восточный тимор, жозе рамуш-орта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне