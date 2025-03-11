https://ria.ru/20250311/rossija-2004215261.html
Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы
Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы - РИА Новости, 11.03.2025
Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы
Посольство России оптимистично настроено в отношении возможного визита президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты в Москву в мае 2025 года, а также его... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:57:00+03:00
2025-03-11T04:57:00+03:00
2025-03-11T04:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
индонезия
восточный тимор
жозе рамуш-орта
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 11 мар – РИА Новости. Посольство России оптимистично настроено в отношении возможного визита президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орты в Москву в мае 2025 года, а также его присутствия на параде в честь 80-летия Победы, заявил РИА Новости Сергей Толченов, посол России в Индонезии, по совместительству в Восточном Тиморе и Кирибати. В феврале Толченов вручил верительные грамоты Рамушу-Орте. "Мы оптимистично настроены в отношении визита президента Восточного Тимора в Москву и его присутствия на параде Победы. Это стало бы первым визитом Рамуша-Орты в Москву в качестве главы государства", - отметил посол. Ранее Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что готов прибыть в Москву на Парад 9 мая, приуроченный к 80-летию Победы, если получит приглашение. По словам главы представительства Россотрудничества в Индонезии и Восточном Тиморе Никиты Шиликова, президент в ходе рабочей встречи также высказал личное восхищение народом и культурой России.
https://ria.ru/20250223/timor-2001091466.html
https://ria.ru/20250221/pobeda-2000692431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, индонезия, восточный тимор, жозе рамуш-орта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Индонезия, Восточный Тимор, Жозе Рамуш-Орта, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол Толченов оценил перспективы участия Жозе Рамуша-Орты в параде Победы
Посол Толченов: лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта может посетить парад Победы