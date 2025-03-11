https://ria.ru/20250311/rossija-2004208478.html

Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине

Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо, что Россия уже победила США в конфликте на Украине,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:18:00+03:00

2025-03-11T02:18:00+03:00

2025-03-11T07:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо, что Россия уже победила США в конфликте на Украине, несмотря на значительный объем предоставленной Киеву помощи со стороны Вашингтона, американских наемников и поддержку ВСУ в "наведении оружия на Россию". "Россия попросту победила. Они одолели нас... Если вы не заметили, то Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем. Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы… это ужасно для нас", — сказал он. По словам Карлсона, США показали свою слабость в ходе конфликта, несмотря на военную помощь, которую Америка предоставила ВСУ, а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002520682.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, такер карлсон, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины