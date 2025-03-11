https://ria.ru/20250311/rosaviatsija-2004375817.html
В Росавиации рассказали о работе авиатранспортной системы в Москве
В Росавиации рассказали о работе авиатранспортной системы в Москве - РИА Новости, 11.03.2025
В Росавиации рассказали о работе авиатранспортной системы в Москве
Минтранс и Росавиация работают над возвратом авиатранспортной системы столичного региона к плановой работе на фоне атак БПЛА, ситуация находится под контролем,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:23:00+03:00
2025-03-11T17:23:00+03:00
2025-03-11T17:24:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтранс и Росавиация работают над возвратом авиатранспортной системы столичного региона к плановой работе на фоне атак БПЛА, ситуация находится под контролем, сообщили в Росавиации по итогам совещания. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. "Минтранс и Росавиация работают над скорейшим возвратом авиатранспортной системы столичного региона к привычному плановому функционированию. Ситуация находится на контроле", - сообщили в Росавиации. Утром 11 марта в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах. Работа воздушного транспорта после атаки беспилотников на Москву и другие города обсуждалась на совещании под председательством заместителя министра РФ Владимира Потешкина. Он призвал "все авиакомпании и аэропорты усилить работу колл-центров". В мероприятии также приняли участие представители Росавиации и подведомственной Госкорпорации по ОрВД, авиакомпаний и аэропортов.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004355564.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Росавиации рассказали о работе авиатранспортной системы в Москве
Росавиация: авиатранспортная система Москвы возвращается к плановой работе