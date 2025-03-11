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Рогов раскрыл три главные цели Зеленского - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/rogov-2004254910.html
Рогов раскрыл три главные цели Зеленского
Рогов раскрыл три главные цели Зеленского - РИА Новости, 11.03.2025
Рогов раскрыл три главные цели Зеленского
Организуя атаку беспилотников на Москву перед переговорами с США в Джидде, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским хотел получить гарантии защиты от... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:17:00+03:00
2025-03-11T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
саудовская аравия
париж
владимир зеленский
владимир рогов
евросоюз
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Организуя атаку беспилотников на Москву перед переговорами с США в Джидде, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским хотел получить гарантии защиты от Вашингтона, отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском и показать Европе готовность дальше воевать с Россией, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. "Массированная атака украинских беспилотников на Москву совершена буквально за несколько часов до переговоров между США и режимом Зеленского в Саудовской Аравии. Это повышение градуса противостояния и эскалации конфликта, разжигания его. При этом враг преследовал три цели", - сказал Рогов РИА Новости. В частности, по его словам, первая - получить от американцев на переговорах в Саудовской Аравии "плюшки", в виде гарантий защиты личных интересов и сохранения награбленного, и тем самым вступить в переговоры с более сильными позициями. Вторая - попытка выстроить для украинцев антикризисный информационный заслон и отвлечь внимание от катастрофического положения, которое складывается для ВСУ в оккупированной ими приграничной части Курской области. Третья – желание Зеленского показать лидерам ЕС и Британии перед предстоящей встречей по безопасности в Париже свое желание и готовность дальше воевать с Россией. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник соберет в Париже главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине "после заключения мира для его гарантии".
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004217739.html
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004241967.html
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украина, саудовская аравия, париж, владимир зеленский, владимир рогов, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Саудовская Аравия, Париж, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов раскрыл три главные цели Зеленского

Рогов: Киев атакой на Москву хотел отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Организуя атаку беспилотников на Москву перед переговорами с США в Джидде, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским хотел получить гарантии защиты от Вашингтона, отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском и показать Европе готовность дальше воевать с Россией, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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"Массированная атака украинских беспилотников на Москву совершена буквально за несколько часов до переговоров между США и режимом Зеленского в Саудовской Аравии. Это повышение градуса противостояния и эскалации конфликта, разжигания его. При этом враг преследовал три цели", - сказал Рогов РИА Новости.
В частности, по его словам, первая - получить от американцев на переговорах в Саудовской Аравии "плюшки", в виде гарантий защиты личных интересов и сохранения награбленного, и тем самым вступить в переговоры с более сильными позициями. Вторая - попытка выстроить для украинцев антикризисный информационный заслон и отвлечь внимание от катастрофического положения, которое складывается для ВСУ в оккупированной ими приграничной части Курской области. Третья – желание Зеленского показать лидерам ЕС и Британии перед предстоящей встречей по безопасности в Париже свое желание и готовность дальше воевать с Россией.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник соберет в Париже главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине "после заключения мира для его гарантии".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСаудовская АравияПарижВладимир ЗеленскийВладимир РоговЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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