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Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города - РИА Новости, 11.03.2025
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10:02 11.03.2025 (обновлено: 10:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/reys-2004250535.html
Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города
Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города - РИА Новости, 11.03.2025
Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города
Два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента и Ургенча в Москву утром во вторник были перенаправлены в Самару и Санкт-Петербург из-за введенных... РИА Новости, 11.03.2025
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москва
ташкент
ургенч
сергей собянин
пулково (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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ТАШКЕНТ, 11 мар – РИА Новости. Два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента и Ургенча в Москву утром во вторник были перенаправлены в Самару и Санкт-Петербург из-за введенных ограничений в аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "Учитывая ограничения, введенные в ряде аэропортов Москвы, Uzbekistan Airways вынужденно перенаправила рейсы на запасные аэропорты", - сказал представитель авиакомпании. В частности, рейс HY9607 из Бухары во "Внуково", совершил успешную посадку в международном аэропорту Самары, рейс HY611, из Ташкента и рейс HY9615 из Ургенча, также следовавшие во "Внуково", штатно приземлились в петербургском международном аэропорту "Пулково". "После стабилизации ситуации и снятия ограничений все рейсы продолжат следование в соответствии со своими маршрутами. При этом, ожидаются корректировки в расписании последующих рейсов авиакомпании", - добавили в пресс-службе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник утром отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
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москва, ташкент, ургенч, сергей собянин, пулково (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Ташкент, Ургенч, Сергей Собянин, Пулково (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города

Uzbekistan Airways перенаправила два рейса в Москву в другие города РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 11 мар – РИА Новости. Два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента и Ургенча в Москву утром во вторник были перенаправлены в Самару и Санкт-Петербург из-за введенных ограничений в аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Учитывая ограничения, введенные в ряде аэропортов Москвы, Uzbekistan Airways вынужденно перенаправила рейсы на запасные аэропорты", - сказал представитель авиакомпании.
В частности, рейс HY9607 из Бухары во "Внуково", совершил успешную посадку в международном аэропорту Самары, рейс HY611, из Ташкента и рейс HY9615 из Ургенча, также следовавшие во "Внуково", штатно приземлились в петербургском международном аэропорту "Пулково".
"После стабилизации ситуации и снятия ограничений все рейсы продолжат следование в соответствии со своими маршрутами. При этом, ожидаются корректировки в расписании последующих рейсов авиакомпании", - добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник утром отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
08:43
 
МоскваТашкентУргенчСергей СобянинПулково (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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