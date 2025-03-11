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РЭЦ может поддержать креативные индустрии под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 11.03.2025
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17:45 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/rets-2004381145.html
РЭЦ может поддержать креативные индустрии под брендом "Сделано в России"
РЭЦ может поддержать креативные индустрии под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 11.03.2025
РЭЦ может поддержать креативные индустрии под брендом "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) может включить поддержку экспорта креативных индустрий в мероприятия в рамках новой программы продвижения "Сделано РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:45:00+03:00
2025-03-11T17:45:00+03:00
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) может включить поддержку экспорта креативных индустрий в мероприятия в рамках новой программы продвижения "Сделано в России", сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на совещании по разработке Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года у министра экономического развития РФ Максима Решетникова, отметив при этом необходимость в дополнительном финансировании на эти цели.Ранее в феврале правительство РФ утвердило новую программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Программа преимущественно ориентирована на продвижение российских товаров под национальным брендом, создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков. Однако в настоящее время обсуждаются форматы интеграции в программу креативных товаров и услуг."Экспорт креативных индустрий вносит весомый вклад как в увеличение доли отрасли в общей структуре ВВП страны, так и увеличение объема несырьевого экспорта, что является стратегической задачей развития РФ. Российский экспортный центр рассматривает возможность интегрировать креативные индустрии в утвержденную правительством РФ программу продвижения под единым брендом "Сделано в России" и выражает готовность встроиться в работу по созданию соответствующих дополнительных профильных мероприятий в рамках реализации стратегии", – сказала Никишина.Она подчеркнула, что "мягкая" сила креативных индустрий позволит привлечь внимание зарубежного потребителя к товарам, сделанным в России, демонстрируя на качественном уровне все сильные стороны отечественной продукции.Согласно перечню Минэкономразвития РФ, выделяются следующие отрасли креативных индустрий: анимация, арт-индустрия, архитектура, видеоигры, дизайн, исполнительские искусства, кино и сериалы, книжное дело, музыка, народные художественные промыслы и ремесла, реклама, медиа и СМИ, а также мода.
https://ria.ru/20250310/eksport-2004172178.html
https://ria.ru/20250310/rets-2004134829.html
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
РЭЦ может поддержать креативные индустрии под брендом "Сделано в России"

РЭЦ может включить поддержку креативных индустрий под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) может включить поддержку экспорта креативных индустрий в мероприятия в рамках новой программы продвижения "Сделано в России", сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на совещании по разработке Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года у министра экономического развития РФ Максима Решетникова, отметив при этом необходимость в дополнительном финансировании на эти цели.
Ранее в феврале правительство РФ утвердило новую программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Программа преимущественно ориентирована на продвижение российских товаров под национальным брендом, создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков. Однако в настоящее время обсуждаются форматы интеграции в программу креативных товаров и услуг.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта
10 марта, 19:18
"Экспорт креативных индустрий вносит весомый вклад как в увеличение доли отрасли в общей структуре ВВП страны, так и увеличение объема несырьевого экспорта, что является стратегической задачей развития РФ. Российский экспортный центр рассматривает возможность интегрировать креативные индустрии в утвержденную правительством РФ программу продвижения под единым брендом "Сделано в России" и выражает готовность встроиться в работу по созданию соответствующих дополнительных профильных мероприятий в рамках реализации стратегии", – сказала Никишина.
Она подчеркнула, что "мягкая" сила креативных индустрий позволит привлечь внимание зарубежного потребителя к товарам, сделанным в России, демонстрируя на качественном уровне все сильные стороны отечественной продукции.
Согласно перечню Минэкономразвития РФ, выделяются следующие отрасли креативных индустрий: анимация, арт-индустрия, архитектура, видеоигры, дизайн, исполнительские искусства, кино и сериалы, книжное дело, музыка, народные художественные промыслы и ремесла, реклама, медиа и СМИ, а также мода.
Логотип бренда Сделано в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Продукция под брендом "Сделано в России" будет продвигаться и за рубежом
10 марта, 16:21
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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