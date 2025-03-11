https://ria.ru/20250311/resursy-2004415184.html

США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах

США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах - РИА Новости, 11.03.2025

США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах

США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:28:00+03:00

2025-03-11T21:28:00+03:00

2025-03-11T21:52:00+03:00

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского."Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в тексте совместного заявления.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004415112.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, россия, владимир путин