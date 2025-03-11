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США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах - РИА Новости, 11.03.2025
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21:28 11.03.2025 (обновлено: 21:52 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/resursy-2004415184.html
США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах
США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах - РИА Новости, 11.03.2025
США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах
США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:28:00+03:00
2025-03-11T21:52:00+03:00
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сша
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского."Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в тексте совместного заявления.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, россия, владимир путин
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
США и Украина договорились по соглашению о минеральных ресурсах

США и Украина договорились о соглашении о разработке минеральных ресурсов

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
«
"Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в тексте совместного заявления.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рубио рассказал о договоренности США и Украины по ресурсам
Вчера, 21:28
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияВладимир Путин
 
 
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