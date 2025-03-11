https://ria.ru/20250311/ramenskoe-2004242909.html
В Раменском при атаке БПЛА пострадали семь квартир
В Раменском при атаке БПЛА пострадали семь квартир - РИА Новости, 11.03.2025
В Раменском при атаке БПЛА пострадали семь квартир
Семь квартир повреждены после атаки беспилотника в Раменском, госпитализация пяти пострадавших не потребовалась, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:41:00+03:00
2025-03-11T09:41:00+03:00
2025-03-11T09:41:00+03:00
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Семь квартир повреждены после атаки беспилотника в Раменском, госпитализация пяти пострадавших не потребовалась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась. Здесь пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег. Там загорелась кровля, пожар локализован, добавил губернатор.
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Жилье, Раменское, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Раменском при атаке БПЛА пострадали семь квартир
Воробьев: семь квартир повреждены после атаки беспилотника ВСУ в Раменском