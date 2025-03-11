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Рада не смогла вызвать главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Рада не смогла вызвать главу МИД Украины для отчета о переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025
Рада не смогла вызвать главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Верховная рада Украины на заседании во вторник не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:24:00+03:00
2025-03-11T15:24:00+03:00
2025-03-11T15:24:00+03:00
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верховная рада украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в Джидде, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Предложил вызвать главу МИД Сибигу. Он сейчас на очень важных переговорах в Саудовской Аравии. Очень хочется услышать важные детали. И очень не хочется узнавать об этом из зарубежных СМИ... (Депутаты от партии - ред.) "Слуга( народа - ред.)" и ОПЗЖ, как всегда, (голосование - ред.) провалили", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его данным, только 115 парламентариев проголосовали "за" вызов Сибиги в парламент.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250311/nyt-2004286046.html
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в мире, украина, саудовская аравия, джидда, андрей сибига, алексей гончаренко, марко рубио, верховная рада украины
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Джидда, Андрей Сибига, Алексей Гончаренко, Марко Рубио, Верховная Рада Украины
Рада не смогла вызвать главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Рада провалила голосование о вызове главы МИД Сибиги для отчета о переговорах