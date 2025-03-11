https://ria.ru/20250311/pvo-2004224946.html

Над Калужской областью уничтожили восемь дронов

Над Калужской областью уничтожили восемь дронов - РИА Новости, 11.03.2025

Над Калужской областью уничтожили восемь дронов

Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:58:00+03:00

2025-03-11T07:58:00+03:00

2025-03-11T08:00:00+03:00

происшествия

перемышльский район

калужская область

кировский район

владислав шапша

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены восемь БПЛА. Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА - в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе", - написал он. Шапша уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. "В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений", - добавил он.

https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

перемышльский район

калужская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, перемышльский район, калужская область, кировский район, владислав шапша