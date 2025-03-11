https://ria.ru/20250311/pvo-2004224946.html
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов - РИА Новости, 11.03.2025
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов
Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:58:00+03:00
2025-03-11T07:58:00+03:00
2025-03-11T08:00:00+03:00
происшествия
перемышльский район
калужская область
кировский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены восемь БПЛА. Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА - в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе", - написал он. Шапша уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. "В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений", - добавил он.
https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
перемышльский район
калужская область
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, перемышльский район, калужская область, кировский район, владислав шапша
Происшествия, Перемышльский район, Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов
Шапша: силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью