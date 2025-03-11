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Над Калужской областью уничтожили восемь дронов - РИА Новости, 11.03.2025
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07:58 11.03.2025 (обновлено: 08:00 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pvo-2004224946.html
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов - РИА Новости, 11.03.2025
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов
Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:58:00+03:00
2025-03-11T08:00:00+03:00
происшествия
перемышльский район
калужская область
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены восемь БПЛА. Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА - в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе", - написал он. Шапша уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. "В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений", - добавил он.
https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
перемышльский район
калужская область
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происшествия, перемышльский район, калужская область, кировский район, владислав шапша
Происшествия, Перемышльский район, Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
Над Калужской областью уничтожили восемь дронов

Шапша: силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства
Командный пункт во время несения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены восемь БПЛА. Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА - в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе", - написал он.
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Шапша уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений", - добавил он.
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ПроисшествияПеремышльский районКалужская областьКировский районВладислав Шапша
 
 
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