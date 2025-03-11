https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву
Силы Минобороны сбили 69 беспилотников противника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:13:00+03:00
2025-03-11T07:13:00+03:00
2025-03-11T09:22:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы Минобороны сбили 69 беспилотников противника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 65 БПЛА, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы."Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", — написал градоначальник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил о 69 БПЛА, сбитых на подлете к Москве