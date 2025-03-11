Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 11.03.2025 (обновлено: 09:22 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву
Силы Минобороны сбили 69 беспилотников противника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:13:00+03:00
2025-03-11T09:22:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004231953_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_917e1e62b82577b843fb66cebbd0a34a.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы Минобороны сбили 69 беспилотников противника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 65 БПЛА, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы."Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", — написал градоначальник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004231953_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7f093a5d0f2477fb0244db47fc7890c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, безопасность, сергей собянин, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Силы ПВО за ночь сбили почти 70 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о 69 БПЛА, сбитых на подлете к Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы Минобороны сбили 69 беспилотников противника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 65 БПЛА, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.
"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", — написал градоначальник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваБезопасностьСергей СобянинДомодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала