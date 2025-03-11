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В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома - РИА Новости, 11.03.2025
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06:49 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pvo-2004220426.html
В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома
В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома - РИА Новости, 11.03.2025
В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:49:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
сергей собянин
безопасность
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МИСАЙЛОВО (Московская обл.), 11 мар - РИА Новости. Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО отражена атака 60 вражеских беспилотников, в том числе в городском округе Домодедово и Раменском городском округе. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.Как передает корреспондент РИА Новости, работа ПВО была слышна в ЖК около 5.00 мск, от взрывов дрожали окна.На верхнем этаже оцепленного дома выбиты стекла. Жителей подъезда вывели на улицу. На месте присутствуют представители экстренных служб.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004216184.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей собянин, безопасность, атака беспилотников на москву и подмосковье
Сергей Собянин, Безопасность, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома

В подмосковном ЖК, рядом с которым отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома

© РИА Новости / Валентин Егоршин | Перейти в медиабанкСотрудница полиции натягивает оградительную ленту
Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту. Архивное фото
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МИСАЙЛОВО (Московская обл.), 11 мар - РИА Новости. Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО отражена атака 60 вражеских беспилотников, в том числе в городском округе Домодедово и Раменском городском округе. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву
05:13
Как передает корреспондент РИА Новости, работа ПВО была слышна в ЖК около 5.00 мск, от взрывов дрожали окна.
На верхнем этаже оцепленного дома выбиты стекла. Жителей подъезда вывели на улицу. На месте присутствуют представители экстренных служб.
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Сергей СобянинБезопасностьАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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