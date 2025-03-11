https://ria.ru/20250311/pvo-2004220426.html

В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома

В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома - РИА Новости, 11.03.2025

В подмосковном ЖК, где отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома

Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:49:00+03:00

2025-03-11T06:49:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

сергей собянин

безопасность

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МИСАЙЛОВО (Московская обл.), 11 мар - РИА Новости. Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО отражена атака 60 вражеских беспилотников, в том числе в городском округе Домодедово и Раменском городском округе. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.Как передает корреспондент РИА Новости, работа ПВО была слышна в ЖК около 5.00 мск, от взрывов дрожали окна.На верхнем этаже оцепленного дома выбиты стекла. Жителей подъезда вывели на улицу. На месте присутствуют представители экстренных служб.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004216184.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей собянин, безопасность, атака беспилотников на москву и подмосковье