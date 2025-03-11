https://ria.ru/20250311/pvo-2004220129.html

Силы ПВО отразили атаку еще пяти БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще пяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили атаку еще пяти БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака еще пяти летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:42:00+03:00

2025-03-11T06:42:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

безопасность

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отражена атака еще пяти летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 60 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье