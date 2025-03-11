https://ria.ru/20250311/pvo-2004218786.html
ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву
ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву, за ночь сбили уже 58 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:01:00+03:00
2025-03-11T06:01:00+03:00
2025-03-11T06:07:00+03:00
безопасность
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву, за ночь сбили уже 58 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 33 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Безопасность, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)
ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще 25 беспилотников, летевших на Москву