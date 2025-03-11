https://ria.ru/20250311/pvo-2004218786.html

ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву

ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

ПВО отразила атаку еще 25 БПЛА, летевших на Москву

Силами ПВО отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву, за ночь сбили уже 58 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:01:00+03:00

2025-03-11T06:01:00+03:00

2025-03-11T06:07:00+03:00

безопасность

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву, за ночь сбили уже 58 вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 33 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

безопасность, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)