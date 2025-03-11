https://ria.ru/20250311/pvo-2004217293.html

Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью

Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью

Силы ПВО отработали налет беспилотников над территорией Рязани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:36:00+03:00

2025-03-11T05:36:00+03:00

2025-03-11T05:36:00+03:00

рязань

рязанская область

павел малков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отработали налет беспилотников над территорией Рязани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. "ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязань, рязанская область, павел малков, безопасность