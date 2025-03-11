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Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью
Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью
Силы ПВО отработали налет беспилотников над территорией Рязани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:36:00+03:00
2025-03-11T05:36:00+03:00
2025-03-11T05:36:00+03:00
рязань
рязанская область
павел малков
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отработали налет беспилотников над территорией Рязани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. "ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанская область, павел малков, безопасность
Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Безопасность
Силы ПВО отработали налет беспилотников над Рязанью
Малков: ПВО отработала налет беспилотников над Рязанью, пострадавших нет