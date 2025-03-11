https://ria.ru/20250311/pvo-2004216590.html

Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:24:00+03:00

2025-03-11T05:24:00+03:00

2025-03-11T05:34:00+03:00

безопасность

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву, позднее он сообщил о еще четырех. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

безопасность, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)