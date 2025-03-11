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Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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05:24 11.03.2025 (обновлено: 05:34 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pvo-2004216590.html
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:24:00+03:00
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безопасность
москва
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву, позднее он сообщил о еще четырех. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин.
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безопасность, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву, позднее он сообщил о еще четырех. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин.
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