https://ria.ru/20250311/pvo-2004216590.html
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:24:00+03:00
2025-03-11T05:24:00+03:00
2025-03-11T05:34:00+03:00
безопасность
москва
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву, позднее он сообщил о еще четырех. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву